Fast Retailing (Uniqlo) relève ses objectifs 2020/21

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing, connu pour sa marque phare Uniqlo, a légèrement relevé jeudi ses objectifs 2020/21 de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel grâce à une activité supérieure à ses attentes sur son premier semestre.

Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 2210 milliards de yens (18,7 milliards de francs suisses) sur l'ensemble de son exercice annuel démarré le 1er septembre dernier, contre une prévision précédente de 2200 milliards de yens.

Cela reviendrait à une croissance de 10% de ses ventes par rapport à l'exercice 2019/20.

Fast Retailing a aussi relevé sa perspective de bénéfice opérationnel annuel à 255 milliards de yens, contre 245 milliards de yens jusqu'à présent. Cela signifierait un bond de 70,7% par rapport à l'exercice précédent.

En revanche, le groupe n'a pas modifié son objectif de bénéfice net 2020/21, toujours fixé à 165 milliards de yens.

Si le groupe atteignait cet objectif, cela marquerait un bond de 82,6% par rapport à son exercice précédent, marqué par la crise sanitaire mondiale, et un retour à ses profits record réalisés avant la pandémie.

"Nous avons revu en hausse nos prévisions annuelles pour refléter une performance meilleure que prévu au premier semestre, mais nos prévisions pour le second semestre demeurent inchangées", a expliqué Fast Retailing dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de son exercice en cours, le groupe a généré un bénéfice net de 105,8 milliards de yens, une progression de 5,4% sur un an.

Son bénéfice opérationnel semestriel a lui bondi de 22,9% à 167,9 milliards de yens, grâce notamment au dynamisme de Uniqlo au Japon et en Chine.

Son chiffre d'affaires a toutefois stagné sur la période (-0,5%) à 1202,8 milliards de yens.

La forte progression des ventes de Uniqlo au Japon et en Chine a en effet été contrebalancée par leur chute dans d'autres régions du monde, comme en Amérique du Nord et en Europe, à cause du Covid-19.

