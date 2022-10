Fatigué ? Les stocks augmentent !

Si les marchés mondiaux de lundi s'inspirent de l'effondrement de Wall street de vendredi, cela mettra un terme à ce qui a été, à bien des égards, un mois vraiment remarquable.

Les investisseurs doivent faire face à une autre hausse (probable) des taux américains par la Fed plus tard cette semaine, et la prise de bénéfices et le repositionnement au début du nouveau mois pourraient également faire éclater la bulle du renouveau. Mais il convient de noter la résilience dont les marchés ont fait preuve en octobre.

Le taux terminal implicite de la Fed a augmenté d'environ 50 points de base pour atteindre 5 % (également la nouvelle prévision de Goldman), les rendements obligataires ont augmenté, l'inflation mondiale est restée stable, les risques de récession en 2023 ont augmenté et la saison des bénéfices américains du troisième trimestre a été au mieux inégale, au pire un désastre. Je vous regarde, Big Tech.

Pourtant, les actions mondiales sont sur le point de connaître leur meilleur mois depuis près de deux ans, la volatilité de Wall street (l'indice VIX) a chuté et, selon Ryan Detrick de Carson Group, le Dow est sur le point de sceller son meilleur mois depuis janvier 1976.

Certes, cela fait suite à un mois de septembre particulièrement sinistre, de sorte qu'une sorte de rebond était peut-être à prévoir. Et tous les marchés d'actions ne sont pas souriants - l'indice MSCI Asie ex-Japon est presque certain de clôturer dans le rouge pour un 10e mois consécutif sans précédent.

La divergence entre les marchés américains et asiatiques se reflète également dans les niveaux historiques des taux de change dollar/Asie, l'écart grandissant entre les perspectives économiques américaines et chinoises, et la confiance générale des investisseurs dans la politique de la Fed par rapport à celle des banques centrales asiatiques.

La Banque du Japon pourrait subir des pressions pour intervenir sur le marché des changes afin de soutenir à nouveau le yen, la devise ayant repris sa chute après que la BOJ ait maintenu sa politique ultra-libre vendredi.

La PBOC a également du mal à contenir la dépréciation de son taux de change. Lundi confirmera la huitième baisse mensuelle consécutive du yuan, un record.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

Les indices PMI de la Chine (octobre)

Ventes au détail du Japon (septembre)

Ventes au détail en Corée du Sud (septembre)