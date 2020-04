Fauci juge "trop optimiste" une réouverture de l'économie US le 1er mai

WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - La date du 1er mai pour une "réouverture" de l'économie américaine est "un peu trop optimiste", a déclaré Anthony Fauci, le principal expert des maladies infectieuses aux Etats-Unis, citant un manque de tests fiables et de procédures de traçage des personnes potentiellement contaminées par le nouveau coronavirus.

"Il faut que nous ayons en place quelque chose qui soit efficace et sur lequel nous pouvons nous reposer, et nous n'y sommes pas encore", a dit le patron de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses dans une interview à l'agence Associated Press.

L'administration Trump a émis des directives valables jusque fin avril en matière de confinement de la population pour tenter d'enrayer l'épidémie et le président américain a lui-même évoqué le 1er mai comme une date possible de début de réouverture du pays en certains endroits.

La date du 1er mai pourrait être "un peu trop optimiste", a dit Anthony Fauci.

Ce dernier a aussi jugé "vraiment épuisante" la durée des points quotidiens avec la presse organisés à la Maison blanche au sujet de l'épidémie.

Donald Trump, qui va tenter en novembre de se faire réélire pour un deuxième mandat de président des Etats-Unis, a parfois utilisé ces séances pour défendre son action et attaquer ses adversaires politiques. Le point de lundi a duré deux heures et demie.

"Si je pouvais faire simplement quelques commentaires puis aller travailler, ce serait vraiment bien mieux", a dit Anthony Fauci à AP. "Ce n'est pas la question d'être là et de répondre aux questions, ce qui est je pense important pour le peuple américain. C'est le temps consacré." (Doina Chiacu version française Bertrand Boucey)