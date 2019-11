Ils nous font craindre le pire avec leurs prévisions de krach et de crise financière, mais faut-il écouter les vendeurs de peur ? Qu'est-ce qui les motivent et quel est le coût d'opportunité de les écouter ? Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.