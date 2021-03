Faute de puces, General Motors condamné au débrayage

Cette mesure a été prise en compte dans les prévisions antérieures de General Motors, selon lesquelles elle pourrait réduire de 2 milliards de dollars les bénéfices de cette année, a déclaré le porte-parole David Barnas. GM n'a pas révélé le volume de production qui serait perdu suite à cette mesure, mais a déclaré qu'il avait l'intention de rattraper autant de production perdue que possible plus tard dans l'année.

Les constructeurs sont désormais en concurrence avec l'électronique grand public pour les puces. Et ils ne sont pas forcément privilégiés car les marges sont supérieures pour les vendeurs quand ils s'adressent aux marchés du smartphone ou des consoles de jeux.

Les véhicules concernés par les réductions de production de GM comprennent les camionnettes de taille moyenne, les Chevrolet Colorado et GMC Canyon dans le Missouri, et les Cadillac CT4 et CT5 et Chevy Camaro dans le Michigan. Pendant ce temps, GM a déclaré que son usine d'assemblage de San Luis Potosi, au Mexique, à l'arrêt depuis le 8 février, reprendra la production en deux équipes à partir de la semaine du 5 avril.

Un incendie récent dans une usine de puces électroniques de Renesas Electronics au Japon a exacerbé la pénurie. Barnas a déclaré que GM évaluait l'impact de cet incendie.