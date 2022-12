Fed-La probabilité estimée d'une hausse de taux de 25 points de base en février monte

13 décembre (Reuters) - Le marché revoit à la hausse la probabilité d'une augmentation d'un quart de point de l'objectif de taux de la Réserve fédérale lors la réunion de février après la décélération plus marquée que prévu de l'inflation en novembre, indiquent mardi les contrats à terme sur les taux d'intérêt.

Les "futures" intègrent désormais qu'il y a plus de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base pour la première réunion de 2023, et non plus de 50 points.

Les contrats montrent que le marché estime que la banque centrale ne relèvera pas l'objectif du taux des fonds fédéraux au-delà de 4,5%-4,75%.

Les marchés s'attendent largement à ce que la Réserve fédérale annonce une hausse de taux 50 points de base mercredi à l'issue de deux jours de débats, comme l'avait laissé entendre Jerome Powell, le président de la banque, il y a deux semaines.

