Fed et BCE: les hausses de taux attendues ne seront pas forcément les dernières (AllianzGI)

" La Réserve fédérale américaine devrait annoncer une hausse de taux de 25 points de base " lors de sa réunion prévue mercredi soir et " un ajustement supplémentaire ne peut être exclu " à l'automne " malgré des données rassurantes sur l'économie, et notamment une décrue de l'inflation ". C'est ce qu'affirme Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, dans une tribune. Si cette hausse est " largement attendue par les marchés ", la Fed " a pratiquement atteint son objectif ".



Elle " devrait communiquer sur le fait que les taux sont très proches d'un niveau adéquat et compatible avec sa cible de stabilité des prix ".



Pour sa part la BCE " ne peut pas faire de compromis et doit continuer à resserrer les conditions financières " , " il en va de sa crédibilité ": la hausse de 25 points de base attendue lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE " devrait être suivie par un mouvement similaire en septembre ". Le nombre de hausses sera ensuite " calibré sur l'évolution de l'inflation cœur, sur laquelle il n'y a pour le moment aucun élément rassurant ", et le risque de voir la BCE continuer à resserrer sa politique monétaire au-delà de 4 % " n'est pas pris en compte " par les marchés, ce qui " incite à la prudence sur les taux euro ".