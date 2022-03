« Au-delà de la réunion de mars, nous pensons que la hausse de l'inflation et les préoccupations relatives aux anticipations inflationnistes continueront de peser davantage pour les responsables de la Fed que les risques de baisse de la croissance au cours des prochains mois ». Tel est le jugement d’Allison Boxer, économiste US chez Pimco, suite à la hausse des taux de la Fed.



Par conséquent, sa prévision de base reste qu'il y aura des hausses de taux lors des réunions consécutives de la Fed et un nouveau resserrement significatif de la politique tout au long de l'année.



" Ce rythme de resserrement plus rapide augmente le risque d'un atterrissage brutal à plus long terme et suggère un risque plus élevé de récession au cours des deux prochaines années ", conclut Allison Boxer.