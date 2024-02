La Fed se montre "prudente" quant à la décision de réduire son taux directeur, une économie robuste lui permettant de prendre le temps nécessaire pour s'assurer que l'inflation continue de baisser de manière durable, a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, lors d'une interview diffusée dimanche soir dans l'émission "60 Minutes" de CBS.

"La chose prudente à faire est... de prendre un peu de temps et de voir si les données confirment que l'inflation se dirige vers 2% de manière durable", a-t-il précisé. Powell a réitéré plusieurs commentaires faits lors de sa conférence de presse la semaine dernière, après que la Fed ait maintenu son taux directeur dans la fourchette actuelle de 5,25% à 5,5%. Il a notamment indiqué qu'une preuve d'un affaiblissement du marché de l'emploi pourrait inciter la Fed à agir plus rapidement, tandis que des données montrant que l'inflation a cessé de baisser pourraient amener la Fed à retarder les réductions de taux plus longtemps que prévu.

Cependant, comme il l'a dit la semaine dernière, Powell a exprimé sur le plateau de l'émission nationale sa confiance dans la poursuite de la baisse de l'inflation dans les mois à venir, les responsables cherchant à obtenir un peu plus de certitude sur la situation avant de commencer à réduire les taux. "Nous devons équilibrer le risque de bouger trop tôt... ou trop tard", a-t-il déclaré. "Nous pensons que l'économie est dans une bonne situation. Nous pensons que l'inflation baisse. Nous voulons juste gagner un peu plus de confiance que cela se fait de manière durable vers notre objectif de 2%."

Powell a été interviewé le 1er février et n'a donc pas été interrogé sur le rapport sur l'emploi publié le 2 février, qui a montré une croissance de l'emploi et des salaires en janvier plus forte que prévu. Interrogé sur les prévisions des décideurs de la Fed en décembre, qui anticipent trois baisses de taux d'un quart de point cette année, le président de la Fed a déclaré que "rien ne s'est produit entre-temps qui me ferait penser que les gens changeraient radicalement leurs prévisions." Le marché, lui, espère quatre réductions de taux cette années.

Les marchés ajustent leurs attentes

Les déclarations ont provoqué un gros chambardement sur le marché obligataire, avec une envolée du rendement de la dette américaine à deux ans à plus de 4,4%. Le dix ans est remonté à 4,07% alors qu'il avait chuté en direction de 3,90% en fin de semaine dernière.

Le marché des options a réduit à 16% la probabilité d'une baisse de taux en mars et à environ 70% en mai. La semaine dernière, les traders avaient certes réduit leurs paris sur la réunion de mars, mais avaient tout misé ou presque sur mai.