Anthony

BONDAIN



255 Publicité Du même auteur Fed : le discours de Jay Powell devant le Congrès EN DIRECT DES MARCHES : Airbus domine Boeing, les GAFA sous surveillance, Bayer flirte avec Elanco... Avis d'analystes du jour : LVMH, Total, Kering, Legrand, Adecco, Emmi, Pandora... Grand oral à haut risque pour Jay Powell EN DIRECT DES MARCHES : Jour J pour le PDG d'Orange, SocGen récupère des actions Rallye, BASF avertit La Chimie inquiète, l'Automobile trinque Fed : le discours de Jay Powell devant le Congrès 0 10/07/2019 | 15:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Voici la traduction de l'intervention que le président de la Réserve Fédérale américaine, Jerome Powell, doit prononcer devant le Congrès des Etats-Unis à 16h00 (heure de Paris), dans le cadre de l'audition semiannuelle de l'institution. La réaction initiale du marché était très positive car la Fed continue à faire part de sa préoccupation quant aux conséquences d'un ralentissement possible du commerce international. Lors de l'audition, Powell répondra aux questions des parlementaires. "Permettez-moi tout d'abord de dire que mes collègues et moi-même appuyons fermement les objectifs de stabilité maximale de l'emploi et des prix que le Congrès a fixés pour la politique monétaire. Nous nous engageons à fournir des explications claires sur nos politiques et nos activités. Le Congrès nous a accordé un degré important d'indépendance afin que nous puissions poursuivre efficacement nos objectifs statutaires sur la base d'analyses et de données objectives. Nous apprécions le fait que notre indépendance s'accompagne d'une obligation de transparence afin que vous et le public puissiez nous tenir responsables.



Aujourd'hui, je passerai en revue la situation et les perspectives économiques actuelles avant de passer à la politique monétaire. Je ferai également le point sur notre examen public en cours de notre cadre de mise en œuvre de la politique monétaire.



Situation et perspectives économiques actuelles



L'économie s'est raisonnablement bien comportée au cours du premier semestre de 2019, et l'expansion actuelle en est maintenant à sa onzième année. Toutefois, l'inflation a été inférieure à l'objectif symétrique de 2% du Federal Open Market Committee (FOMC), et les courants contraires, tels que les tensions commerciales et les inquiétudes concernant la croissance mondiale, ont pesé sur l'activité économique et les perspectives.



Le marché du travail reste sain. La croissance de l'emploi s'est établie en moyenne à 172 000 emplois par mois de janvier à juin. Ce nombre est inférieur à la moyenne de 223 000 par mois l'an dernier, mais supérieur au rythme nécessaire pour fournir des emplois aux nouveaux travailleurs qui entrent sur le marché du travail. Par conséquent, le taux de chômage est passé de 3,9% en décembre à 3,7% en juin, près de son plus bas niveau en 50 ans. Les possibilités d'emploi demeurent nombreuses et les employeurs sont de plus en plus disposés à embaucher des travailleurs ayant moins de compétences et à les former. Par conséquent, les avantages d'un marché du travail dynamique ont été plus largement partagés au cours des dernières années. En effet, les gains salariaux ont été plus importants pour les travailleurs peu qualifiés. Cela dit, les personnes de certains groupes démographiques et de certaines régions du pays continuent de faire face à des défis. Par exemple, les taux de chômage des Afro-Américains et des Hispaniques restent bien supérieurs à ceux des Blancs et des Asiatiques. De même, la proportion de la population ayant un emploi est plus élevée dans les zones urbaines que dans les communautés rurales, et cet écart s'est accru au cours de la dernière décennie. Un encadré du Rapport sur la politique monétaire de juillet présente une comparaison des gains au chapitre de l'emploi et des salaires par rapport à l'expansion actuelle pour les personnes ayant différents niveaux de scolarité.



Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annuel de 3,1% au premier trimestre de 2019, soit au même rythme que l'an dernier. Ce bon résultat est en grande partie attribuable aux exportations nettes et aux composantes des stocks - qui ne sont généralement pas des indicateurs fiables de la dynamique en cours. Les moteurs les plus fiables de la croissance de l'économie sont les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Bien que la croissance des dépenses de consommation ait été faible au premier trimestre, les données reçues montrent qu'elle a rebondi et qu'elle se poursuit maintenant à un rythme soutenu. Toutefois, la croissance des investissements des entreprises semble s'être nettement ralentie, et la croissance globale au deuxième trimestre semble s'être atténuée. Le ralentissement de l'investissement fixe des entreprises peut refléter les inquiétudes suscitées par les tensions commerciales et le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale. De plus, les investissements dans le secteur de l'habitation et la production manufacturière ont diminué au premier trimestre et semblent avoir de nouveau diminué au deuxième trimestre.



Après s'être rapprochée de notre objectif de 2% pendant la majeure partie de l'année dernière, l'inflation globale des prix à la consommation, mesurée par la variation sur douze mois de l'indice des prix à la consommation (IPC), a diminué plus tôt cette année pour s'établir à 1,5% en mai. La variation sur douze mois de l'inflation mesurée par l'indice de référence, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie et tend à être un meilleur indicateur de l'inflation future, a également diminué cette année, s'établissant à 1,6% en mai.



Selon nos prévisions de base, la croissance économique devrait demeurer solide, les marchés du travail devraient demeurer vigoureux et l'inflation devrait remonter avec le temps pour atteindre l'objectif de 2% fixé par le Comité. Toutefois, les incertitudes quant aux perspectives se sont accrues au cours des derniers mois. En particulier, la dynamique économique semble s'être ralentie dans certaines grandes économies étrangères, et cette faiblesse pourrait avoir une incidence sur l'économie américaine. De plus, un certain nombre de questions de politique gouvernementale n'ont pas encore été réglées, notamment l'évolution du commerce, le plafond de la dette fédérale et Brexit. Et il y a un risque que la faiblesse de l'inflation soit encore plus persistante que nous ne le prévoyons actuellement. Nous suivons de près l'évolution de la situation et nous continuerons d'en évaluer les répercussions sur les perspectives économiques et l'inflation aux États-Unis.



Le pays continue également de faire face à d'importants défis à long terme. Le taux d'activité des personnes dans la force de l'âge est maintenant plus faible aux États-Unis que dans la plupart des autres pays à économie comparable. Comme je l'ai mentionné, il existe des disparités notables sur le marché du travail entre les groupes démographiques et entre les différents groupes d'âge.



La relative stagnation des revenus moyens et inférieurs et les faibles niveaux de mobilité ascendante pour les familles à faible revenu sont également des préoccupations constantes. En outre, la recherche de moyens de stimuler la croissance de la productivité, qui entraîne une hausse des salaires et du niveau de vie à long terme, devrait demeurer une priorité nationale élevée. Et je demeure préoccupé par les effets à long terme d'une dette fédérale élevée et croissante, qui peut freiner l'investissement privé et, par conséquent, réduire la productivité et la croissance économique globale. La vitalité à long terme de l'économie américaine gagnerait à ce que des efforts soient déployés pour s'attaquer à ces problèmes.



La politique monétaire



Dans ce contexte, le FOMC a maintenu la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,5% au premier semestre de cette année. Lors de nos réunions de janvier, de mars et de mai, nous avons déclaré que nous ferions preuve de patience en déterminant quels ajustements futurs du taux des fonds fédéraux pourraient être appropriés pour soutenir nos objectifs de stabilité maximale de l'emploi et des prix.



Au moment de notre réunion de mai, nous étions conscients des courants contraires de la croissance et du commerce mondiaux, mais il y avait des preuves provisoires que ces courants contraires se modéraient. Les dernières données de la Chine et de l'Europe sont encourageantes, et des progrès ont été signalés dans les négociations commerciales avec la Chine. Le maintien de notre position de patience semblait approprié, et le Comité n'a pas vu d'arguments solides en faveur d'un rajustement de notre taux directeur.



Depuis notre réunion de mai, cependant, ces courants contradictoires sont réapparus, créant une plus grande incertitude. Les progrès apparents en matière de commerce sont devenus plus incertains, et nos contacts dans le monde des affaires et de l'agriculture nous ont fait part de préoccupations accrues au sujet de l'évolution du commerce. Les indicateurs de croissance du monde entier ont déçu sur le net, soulevant la crainte que la faiblesse de l'économie mondiale continue d'affecter l'économie américaine. Ces préoccupations peuvent avoir contribué à la baisse de confiance des entreprises dans certaines enquêtes récentes et peuvent avoir commencé à se manifester dans les données reçues.



Dans l'énoncé de notre réunion de juin, nous avons indiqué que, compte tenu de l'incertitude accrue au sujet des perspectives économiques et des pressions inflationnistes modérées, nous surveillerions de près les répercussions de l'information reçue sur les perspectives économiques et agirions au besoin pour soutenir l'expansion. De nombreux participants au FOMC ont estimé que les arguments en faveur d'une politique monétaire un peu plus accommodante s'étaient renforcés. Depuis, d'après les données reçues et d'autres faits nouveaux, il semble que les incertitudes entourant les tensions commerciales et les préoccupations au sujet de la vigueur de l'économie mondiale continuent de peser sur les perspectives économiques aux États-Unis. Les pressions inflationnistes restent modérées.



Le FOMC a pris un certain nombre de décisions importantes cette année au sujet du cadre de mise en œuvre de la politique monétaire et des plans visant à achever la réduction des avoirs en titres de la Fed. Lors de notre réunion de janvier, nous avons décidé de poursuivre la mise en œuvre de la politique monétaire au moyen de notre régime de politique monétaire actuel, doté de réserves suffisantes, et nous avons souligné que nous étions prêts à ajuster tous les détails pour achever la normalisation du bilan à la lumière des développements économiques et financiers. Lors de notre réunion de mars, nous avons fait part de notre intention de ralentir, à compter du mois de mai, le rythme de baisse de l'ensemble des titres détenus par la Fed et de mettre fin à la réduction de ces titres en septembre. Le Rapport sur la politique monétaire de juillet fournit des détails sur ces décisions.



Le Rapport sur la politique monétaire de juillet comprend également une mise à jour des règles de politique monétaire. Le FOMC examine régulièrement les règles de politique monétaire qui recommandent un niveau pour le taux des fonds fédéraux fondé sur l'inflation et le taux de chômage. Je continue de trouver ces règles utiles, bien qu'il faille faire preuve d'un jugement prudent pour les appliquer.



Nous procédons actuellement à un examen public de notre stratégie, de nos outils et de nos communications en matière de politique monétaire - le premier examen de ce genre pour le FOMC. Notre motivation est d'examiner les moyens d'améliorer le cadre politique actuel du Comité et de mieux positionner la Fed pour atteindre une stabilité maximale de l'emploi et des prix. L'examen a commencé par des activités de sensibilisation et de consultation auprès d'un large éventail de personnes et de groupes dans le cadre d'une série d'événements "Fed Listens". Le FOMC examinera les questions relatives à cette revue lors de prochaines réunions. Nous rendrons publics les résultats de nos discussions.



Je vous remercie. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions."



Traduit avec l'appui de DeepL.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue