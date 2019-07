Bourse de Paris : Fed, résultats d'entreprises, les signaux passent à l'orange

Hier, Wall Street a perdu du terrain, pénalisée à la fois par les valeurs technologiques comme Apple et les défensives comme les pharmaceutiques Merck et Pfizer . En Europe, des signaux négatifs sont apparus après la clôture, en particulier un avertissement important de BASF sur ses résultats du second trimestre, qui risque de peser sur le marché même si plusieurs analystes l'avaient plus ou moins anticipé.. En guise de mise en bouche, ils auront droit dès aujourd'hui, en début d'après-midi, à une allocution introductive du banquier central lors d'une conférence organisée par la Fed de Boston. Les spécialistes pensent toutefois qu'il en dira plus sur la situation économique et la politique monétaire demain au Congrès. D'autres banquiers de la Fed seront aussi derrière le pupitre aujourd'hui (cf. programme ci-dessous). Les marchés, accros aux politiques de soutien des banques centrales, seront à l'affût des moindres remarques confirmant une trajectoire de baisse de taux.En Asie, les indices sont en baisse ce matin, comme ce fut le cas hier. Au-delà de la question des politiques monétaires,. La guerre commerciale sino-américaine fait des dégâts qui commencent à être visibles chez certains acteurs. Vigilance donc dans les prochains jours. Ce matin, les indicateurs avancés européens sont baissiers.Si l'on écarte quelques indicateurs macroéconomiques de moindre importance, les principaux événements du jour concernent, encore, les banques centrales et plus particulièrement la Réserve fédérale américaine. Son président Jay Powell doit prononcer le discours d'ouverture d'une conférence à 14h45, tandis que ses collègues vont aussi intervenir : à 16h10 pour James Bullard et à 20h00 pour Randal Quarles.L'euro se négocie 1,1212 USD. L'once d'or a reculé à 1394 USD. Le Brent progresse de 0,3% à 63,95 USD, pendant que le WTI grappille 0,05% à 57,45 USD. Le T-Bond affiche 2,034% de rendement à 10 ans. Le Bitcoin garde le vent en poupe, à 12 620 USD.

L’actualité des sociétés

C'est aujourd'hui que le PDG d' Orange , Stéphane Richard connaîtra le verdict du procès sur l'arbitrage de 2008 dans le dossier Crédit Lyonnais, qui pourrait lui coûter son poste s'il venait à être condamné. En parallèle, l'opérateur a finalisé le rachat de SecureLink pour 515 millions d'euros. Alstom Bombardier et plusieurs autres industriels ont été condamnés par l'antitrust brésilien à une amende globale de 535 millions de réais (environ 125 millions d'euros) pour entente sur des marchés de métro et de trains de banlieue. Axa a récolté 112 millions d'euros via l'exercice de l’option de surallocation du placement de titres de sa filiale américaine EQH, ce qui ramène sa participation de 40,1% à 38,9%. La Société Générale va récupérer 3,4% de Rallye en garantie de contrats conclus en décembre 2014 avec sa maison-mère Foncière Euris , qui avait nanti 1,77 million d'actions de sa filiale. Eiffage remporte le marché pour la construction et la maintenance de l'Institut de Cancérologie et d'Imagerie du CHRU de Brest. Mersen acquiert des actifs dans le graphite, issus de l'ancien site de Graftech à Columbia aux Etats-Unis. Soitec et Kokusai étendent leur partenariat technologique stratégique. Assystem rachète ASCO. AgroGeneration assigne son bailleur de fonds EHGOS en justice pour un désaccord sur le financement. I.Ceram réalise sa première vente en Allemagne. Median Technologies renouvelle son partenariat avec AG Mednet. Cellectis publie une nouvelle architecture de CAR. "Compte tenu de l’évolution du cours de Bourse", Recylex a demandé la suspension des échanges sur son titre jusqu'à nouvel ordre. Enertime finalise son dispositif de financement et effectue un premier tirage. "Coup d'accordéon" effectif chez Alpha Mos Theranexus et Ivalis ont publié leurs comptes.L'opération séduction de la Deutsche Bank échoue pour l'instant, le marché jugeant d'un œil est très sévère la lourde restructuration entreprise par la banque, qui passe notamment par la suppression de 18 000 postes et l'arrêt de certaines activités. Deux avertissements sont à signaler en Europe : l'allemand BASF , qui ne tiendra pas ses objectifs 2019 et qui a lancé un plan social concernant 6000 personnes, et le danois Danske Bank Unicredit a vendu le solde de ses titres du courtier en ligne Finecobank , soit 18,3% du capital, pour un produit brut de 1,1 milliard d'euros (9,85 EUR l'action). Virgin Galactic, l'entité de la "galaxie" Branson qui porte les projets de voyages spatiaux, devrait entrer en bourse, selon le Wall Street Journal. Attaqué par Muddy Waters, Anta Sports se défend pendant que le fonds baissier publie de nouvelles informations à charge. OMV et Ocado