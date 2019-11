Fed : vers un nouvel épisode de politique monétaire accommodante en 2020 (BFT IM)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La réunion du FOMC n’a fait l’objet d’aucune surprise en matière de taux d’intérêt. Il n’en est pas de même concernant la future communication du Chairman de la Fed qui concentrera toutes les attentions, assure Mabrouk Chetouane, Directeur de la Recherche et de la Stratégie de BFT IM. Et pour cause, la banque centrale américaine est attendue sur deux aspects selon ce dernier : les baisses de taux effectuées jusqu’à présent et qualifiées « d’ajustement de milieu de cycle » vont elles se poursuivre ? Quelles sont les perspectives de politique monétaire pour l’an prochain ?Le communiqué de presse publié par la Fed ne laisse guère de doutes sur les intentions du FOMC pour la fin de l'année. En indiquant par ailleurs que la politique monétaire est adaptée aux conditions économiques, dans un contexte de réchauffement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le gouverneur de la Fed signale implicitement qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à une quatrième baisse de taux en décembre prochain.Les perspectives pour 2020 sont toutes autres, indique Mabrouk Chetouane.Le ralentissement de l'économie américaine devrait en toute logique se poursuivre voire s'accentuer en 2020. L'investissement des entreprises, qui constitue la croissance de demain, ralentit et les créations d'emplois montrent également des signes d'inflexion. La progression du PIB devrait se situer en dessous de son niveau potentiel (estimé entre 1.8% et 2.0%) ce qui engagerait la Fed vers un cycle de baisses de taux qui prendrait cette fois-ci la forme d'un assouplissement de politique monétaire classique en phase avec une détérioration des conditions économiques.Ce nouvel épisode de politique monétaire accommodante pourrait démarrer à la fin du premier trimestre de l'année 2020, précise Mabrouk Chetouane. Il reste à savoir si la Fed ne serait pas tentée de mobiliser des outils non-conventionnels de politique monétaire pour appuyer son action sur l'économie d'outre Atlantique.