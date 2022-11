FedEx déclare que les volumes du trimestre en cours aux États-Unis sont inférieurs aux prévisions

Les fournisseurs de services de livraison tels que FedEx et United Parcel Service Inc. ont été témoins d'une augmentation des volumes de commerce électronique dans les premiers jours de la pandémie, mais les entreprises se retrouvent maintenant avec une capacité de livraison excédentaire, après que la demande ait baissé.

"Aux États-Unis, on assiste à nouveau, comme prévu, à un retour à la normale après le boom du commerce électronique et les poussées de volume qui l'accompagnent", a déclaré Michael Lenz, directeur financier de FedEx, lors de son intervention à la Baird Global Industrial Conference.

"Nous avions déjà prévu un volume plus faible pour notre premier et deuxième trimestre fiscal. Il a simplement été inférieur à nos projections initiales", a-t-il ajouté.

En septembre, la société avait annoncé des réductions de coûts pouvant aller jusqu'à 2,7 milliards de dollars, après que la baisse de la demande ait plombé les bénéfices du premier trimestre.

Les réductions de coûts ont été initiées alors que les dépenses des consommateurs s'éloignaient des gros achats. Bien que FedEx ait été préparée à un tel scénario, la société a déclaré que les tendances de la demande se sont inversées plus rapidement que prévu.

"Le début, la vitesse et la profondeur de ce changement ont dépassé ce que nous avions certainement prévu", a ajouté M. Lenz.

FedEx a déclaré qu'elle réduisait les effectifs de ses fournisseurs et reportait un certain nombre de projets, tout en prenant des mesures telles que la réduction des vols et le stationnement des avions, dans le but de stimuler la rentabilité.

La société prévoit que les changements apportés à son réseau aérien Express permettront de réaliser des économies, qui devraient se situer entre 2,2 et 2,7 milliards de dollars en 2023.