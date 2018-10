Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Federal Finance Gestion, société de gestion appartenant à Arkéa Investment Services, annonce le lancement de « Federal Solv’Premia », fonds basé sur des stratégies de Primes de Risques Alternatives." Le fonds Federal Solv'Premia a pour objectif de générer du rendement absolu à travers un large panel de stratégies de primes de risque alternatives, appliquées à différentes classes d'actifs ", explique Caroline Delangle, responsable de l'équipe " Cross Asset Solutions ", ces stratégies, multi-actifs, neutres au marché et systématiques, cherchent à capturer des anomalies de marché ou des primes de risque. "" Des mécanismes de structuration tels que le contrôle de volatilité et la couverture systématique confèrent au fonds son caractère unique et innovant sur le marché ", ajoute l'experte, le fonds cherche à afficher une faible corrélation aux classes d'actifs traditionnelles, et à maintenir un niveau de volatilité cible de 6% sur le long terme. "" De plus, le fonds est couvert par une stratégie optionnelle systématique (" Overlay "), précise Caroline Delangle.Le fonds a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'EONIA capitalisé + 300 bps (part I) et offre une liquidité journalière dans le cadre d'une structure de type OPCVM (fonds UCITS).Il est géré par l'équipe " Cross Asset Solutions " de Federal Finance Gestion.