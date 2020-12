Fédération Française des T&ea : Inauguration du premier site 4G multi-opérateurs issu du dispositif de couverture ciblée dans l'Aisne à Saint-Gobain

Le 4 décembre 2020, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) et les représentants des opérateurs de téléphonie mobile Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free ont inauguré le premier site 4G multi-opérateurs issu du dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile dans le département de l'Aisne à Saint-Gobain, en présence des élus locaux et de :



Ziad Khoury , Préfet de l'Aisne ;

, Préfet de l'Aisne ; Christophe Coulon , Vice-président de la région Hauts-de-France, chargé du numérique ;

, Vice-président de la région Hauts-de-France, chargé du numérique ; Nicolas Fricoteaux , Président du Conseil départemental de l'Aisne ;

, Président du Conseil départemental de l'Aisne ; Pierre-Jean Verzelen , Sénateur de l'Aisne, Président de l'Union des maires de l'Aisne ;

, Sénateur de l'Aisne, Président de l'Union des maires de l'Aisne ; Dominique Ignaszak , Président de la Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ;

, Président de la Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; Frédéric Mathieu, Maire de Saint-Gobain.

Coordonnées GPS du site 4G multi-opérateurs de Saint-Gobain : 49.598014, 3.389213 (à proximité du cimetière).

