Fédération Française des T&ea : Nicolas Guérin est élu Président de la Fédération Française des Télécoms

Le Conseil d'administration de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a élu à l'unanimité, le 14 mai 2020, Nicolas Guérin, en tant que Président de la FFTélécoms. Sa prise de fonction se fera à partir du 15 juin 2020, pour un mandat jusqu'en mai 2021. Il succèdera à Arthur Dreyfuss, Secrétaire Général d'Altice France / SFR, qui sera désormais Vice-président de la FFTélécoms.

Copyright photo : FFTélécoms.

Entré dans le Groupe Orange en 1998 au sein de la direction juridique concurrence et réglementation, après un passage chez SFR, Nicolas Guérin arrive au moment de la dérégulation du secteur.

Il prend la tête de la direction en 2003, et devient Directeur Juridique et secrétaire du Conseil d'Administration du groupe en 2009. A ce poste, il est un contributeur de premier plan à de nombreux dossiers structurants pour le groupe, que ce soit les opérations de M&A portant sur l'élargissement du footprint en Afrique ou en Europe avec l'acquisition de Jazztel ou de diversification que ce soit les contenus ou Orange Bank. Son support aura également été essentiel dans la mise en oeuvre des obligations réglementaires sur le marché Entreprises, ou plus récemment avec les suites de l'accord mobile signé entre les opérateurs et l'État.

Depuis le 1er mars 2018, Nicolas Guérin est Secrétaire Général du Groupe Orange et conserve sa fonction de Secrétaire du Conseil d'Administration.