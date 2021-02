Fédération nationale de la mutualit& : Les métiers du soin et de l'accompagnement à l'horizon 2025

Au-delà de la complémentaire santé, les mutuelles facilitent l'accès au soin de leurs adhérents en proposant des Services de soins et d'accompagnement mutualistes (SSAM), des actions sociales, ainsi que des activités de prévention et de promotion de la santé. Cette catégorie regroupe près d'un tiers des salariés du secteur mutualiste. D'où l'importance d'identifier les besoins et d'anticiper les évolutions qui vont impacter ces métiers exercés dans de multiples domaines : optique, audioprothèse, soins dentaires, soins infirmiers, petite enfance, grand âge et aide à la personne. C'est précisément l'objet de l'étude prospective menée par l'Anem. Elle a souhaité mettre en lumière les enjeux liés à l'évolution des métiers des SSAM à l'horizon 2025.

Bâtir un scénario d'évolution

Cette étude constitue avant tout un outil d'aide à la décision en matière gestion des ressources humaines. Elle propose un scénario d'évolution des métiers construit sur la base des choix stratégiques opérés par les mutuelles. Baptisé « Devenir un acteur global et responsable dans la coordination d'un parcours de santé et de vie », ce scénario nécessite d'accompagner la professionnalisation des acteurs des services de soins et d'accompagnement mutualistes. Il doit également favoriser l'appropriation des évolutions de la santé numérique, concourir à l'émergence de nouveaux métiers ou de nouvelles compétences afin de construire une société plus inclusive en lien avec de nouvelles attentes sociétales.

Accompagner les salariés

Pour atteindre ces objectifs, l'étude dresse un panorama complet de l'évolution des pratiques professionnelles et des compétences pour chacun des 29 métiers concernés. Elle explique également comment accompagner la mobilité des salariés et formule des préconisations en matière de formation de formation et d'accompagnement des salariés. Bref, un outil à la fois pratique et prospectif au service de l'ensemble des acteurs mutualistes.