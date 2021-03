Femmes et industrie : nos 8 femmes inspirantes

08/03/2021

VP connected car services, Groupe Renault

C'est avec son père, qui l'a initiée, enfant, à la mécanique, qu'Elisabeth Delval a pris goût à l'industrie automobile. Elle intègre Renault après des études d'ingénieur et y mène depuis une carrière exemplaire : elle est à la tête depuis 2015 du programme ZOE, la voiture à succès du groupe. Lauréate du prix femmes de l'industrie 2019, elle compte aujourd'hui parmi les femmes les plus influentes de son secteur.

PDG Technilum

Agnès Delval reprend les rênes de Technilum, spécialisée dans le mobilier urbain d'éclairage dont elle devient PDG à l'âge de 24 ans lors du décès de son père. Malgré son jeune âge, elle mène l'entreprise artisanale vers la modernité, l'engagement et le succès, en faisant passer l'éclairage public à l'ère de la mode, du design et de la durabilité : un savoir-faire et une production 100 % français qui s'exportent aujourd'hui à l'international.

VP Safran Analytics

Ghislaine Doukhan est la dirigeante de Safran analytics, division big data du groupe. Cette diplômée d'HEC a su imposer son style et sa vision : faire de la big data un moteur de puissance et de développement au sein de ce groupe spécialisé dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Elle a reçu en 2019 le prix de la femme d'innovation lors du trophée des femmes de l'industrie organisé par l'Usine Nouvelle.

DG de Peugeot

Linda Jackson fait ses armes au sein du groupe Rover (Rover, Land Rover, Jaguar) en Angleterre, dès l'âge de 17 ans, dans le cadre d'un stage. Elle poursuit ses études (EMBA) et son ascension au sein du groupe, au sein duquel elle occupe plusieurs postes à responsabilités. Elle intègre le groupe Citroën en 2005, dont elle devient directrice mondiale en 2014. Elle est aujourd'hui, depuis le 19 janvier 2021, à la tête de la marque Peugeot.

CEO Schneider Electric France

Christel Heydemann, diplômée de l'École polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées est présidente de Schneider Electric France depuis avril 2017, dont elle a pris la tête à l'âge de 42 ans. Après plusieurs postes à responsabilités chez Alcatel, notamment aux ressources humaines et à la transformation, Christel Heydeman rejoint Schneider Electric, spécialiste mondial des équipement électriques et automatiques, en 2014, au poste de directrice des alliances stratégiques. Sa mission : accélérer le lancement des solutions IoT.

Directrice de Station F

Cette jeune irano-américaine, diplômée en littérature française à l'UCLA, est repérée par Xavier Niel lors de sa reconversion dans la tech, effectuée en France. Il lui confie en 2015 le plus grand campus incubateur de start-ups au monde à l'âge de 30 ans : la Station F.

Elle est par ailleurs la cofondatrice de Girls in tech Paris et Girls in tech London, antennes française et anglaise de l'association américaine du même nom, qui œuvre pour la place des femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Elle est aussi membre du Conseil national du numérique.

Présidente de MomentuM

Julia est étudiante en macroéconomie lorsque le décès de son père la propulse à la tête du groupe familial Momentum, à 26 ans. Elle assainit le groupe, spécialisé dans le matériel de manutention et de levage, et renforce les démarches RSE (Fabrication française, ergonomie) et le développement de produits plus design. Elle augmente considérablement le chiffre d'affaires de l'entreprise familiale et devient, en 2019, lauréate du trophée des femmes de l'industrie en 2019 décernés par l'Usine nouvelle.

CEO Division Internationale Segula Technologies

Diplômée de Sciences-Po Bordeaux et titulaire d'un MBA en sourcing et en supply chain management, Corinne de Bilbao a construit sa carrière en occupant des postes clés au sein de Général Electrics pendant 28 ans, dont celui de la présidence en France. Depuis 2019, elle pilote en tant que PDG l'activité internationale de Segula technologies. Son objectif : amplifier la croissance déjà forte du périmètre dans les secteurs de l'automobile à l'aéronautique en passant par le naval, le ferroviaire, l'énergie.

Elle est également engagée pour l'avancement des femmes dans les affaires et la technologie et a lancé un réseau de femmes au sein du groupe Segula.