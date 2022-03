Fenaco fait l'acquisition de deux sociétés

Zurich (awp) - La coopérative agricole Fenaco reprend à compter du 1er avril les activités de Green Pack Swiss et Bio Pack Swiss, deux sociétés basées en Suisse romandes. Les trois entreprises travaillent déjà ensemble dans le stockage et l'emballage de fruits et légumes, a précisé mercredi l'entreprise bernoise.

Alors que Green Pack Swiss se consacre à l'emballage des pommes de terres et des fruits et légumes biologiques, Bio Pack Swiss est spécialisé dans la réception des produits, leur stockage et leur emballage, en collaboration direct avec Fenaco.

Les activités des deux entreprises rachetées seront intégrées à celles de Fenaco et tous les employés seront repris. Les détails financiers ne sont pas dévoilés.

