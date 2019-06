Fenaco: frigemo rachète deux sociétés alimentaires

Berne (awp) - La coopérative agricole bernoise Fenaco a racheté, via sa filiale frigemo, la totalité des sociétés fribourgeoise Culturefood et marlinoise Berger. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Culturefood est décrite, dans un communiqué publié mercredi, comme étant la principale société commerciale de Suisse romande dans les secteurs des fruits et légumes frais, des surgelés et des produits laitiers. L'entreprise, basée à Fribourg et présente à Vevey, Martigny et aux Ponts-de-Martel, emploie 150 personnes pour un chiffre d'affaires de 47,5 millions de francs suisses.

Berger SA, dont le siège est à Marly, compte 15 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 8,5 millions de francs suisses.

Les acquisitions ont lieu avec effet rétroactif au 1er janvier. L'ensemble des contrats de travail des deux entreprises sont repris. Leurs sites et leur nom sont également conservés.

