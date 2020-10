Fenaco met en service un nouvel entrepôt frigorifique

Berne (awp) - La société coopérative agricole Fenaco a mis en service un nouvel entrepôt frigorifique pour les fruits à pépins et à noyau à Perroy, dans le canton de Vaud, au début du mois de septembre. Cette halle peut contenir jusqu'à 2750 tonnes de fruits, selon un communiqué paru lundi. Fenaco renforce ainsi sa présence dans la zone de production de La Côte.

Léman Fruits, site de production de Fenaco Produits du sol, commercialise près 12'000 tonnes de fruits à pépins et à noyau par an et dispose de capacités de stockage s'élevant à 10'000 tonnes.

Le communiqué précise que dans tous les bâtiments de Léman Fruits, le remplacement de l'éclairage existant par des lampes LED permet d'économiser 96'000 kilowattheures par an et contribue à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Fenaco Produits du sol est l'unité de la coopérative chargée de la commercialisation de fruits et légumes. Outre le site de Perroy, elle dispose de six succursales dans le canton de Berne, ainsi qu'à Charrat (VS), Sursee (LU), Frauenfeld (TG) et Marthalen (ZH).

md/buc