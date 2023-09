Fendi donne le coup d'envoi de la semaine de la mode féminine à Milan avec une aisance toute romaine

Le 20 septembre 2023 à 23:19 Partager

Milan a donné le coup d'envoi de son calendrier de défilés mercredi, la marque de luxe italienne Fendi explorant la "facilité de s'habiller avec une certaine liberté romaine" lors de son défilé de mode féminine. La semaine de la mode de Milan fait suite aux événements de New York et de Londres, au cours desquels les stylistes ont présenté leurs créations pour le printemps/été 2024. Chez Fendi, fondée à Rome en 1925 et qui fait désormais partie du conglomérat de luxe français LVMH, la créatrice Kim Jones a combiné le "tailoring masculin" des manteaux en cuir avec des matières, comme le kid mohair, qui véhiculent "une sensibilité plus fluide et plus féminine".

Les mannequins, tous gantés de cuir, ont défilé parmi des sacs blancs géants, vêtus de bruns, de beiges et d'oranges chauds, ainsi que d'une couleur apaisante de papier de sucre et d'un jaune citron occasionnel. Un patchwork de tissus recréait le logo F de Fendi sur des manteaux et des robes, à travers "une exploration ludique et abstraite" du symbole créé par Karl Lagerfeld en 1966, un an après avoir rejoint la marque romaine en tant que directeur de la création. Réinterprété de multiples façons au fil des ans, le logo est né sous la forme d'un double F dans un carré. La palette de couleurs est également largement inspirée de la collection printemps-été 1999 de Largerfeld, a déclaré Fendi. "À Rome, l'élégance réside dans la facilité et dans l'indifférence à l'égard de ce que pensent les autres - c'est cela le vrai luxe. Dans cette collection, j'ai voulu refléter cela", a déclaré Mme Jones dans ses notes de mode. "Il ne s'agit pas du spectacle d'être regardé, mais de la réalité de porter et de la confiance et du chic qui en découlent", a-t-il ajouté. La semaine de la mode de Milan comprend 62 défilés physiques des collections printemps-été. Elle se déroule jusqu'au 25 septembre et présente des défilés de marques haut de gamme telles que Giorgio Armani, Prada, Dolce & Gabbana et Versace. La semaine de la mode de Milan marquera les débuts de Sabato De Sarno en tant que directeur de la création de Gucci, de Peter Hawkings en tant que directeur de la création de Tom Ford et de Simone Bellotti en tant que directeur de la création de Bally.