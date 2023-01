Fermeté du yen avant une décision monétaire de la Banque du Japon

New York (awp/afp) - Le yen japonais s'est raffermi mardi face au dollar et à l'euro, à la veille d'une décision très attendue de politique monétaire de la Banque du Japon tandis que la livre s'est renforcée du fait d'une hausse des salaires britanniques plus élevée que prévu.

Vers 21H20 GMT, la devise nippone s'appréciait de 0,30% face au billet vert, à 128,20 yens pour un dollar. Face à l'euro, elle avançait de 0,59% à 138,33 yens pour un euro.

"Le yen tient bon avant une décision de la BoJ mercredi, le marché étant sur le qui-vive alors que le Japon va potentiellement laisser augmenter les rendements sur les obligations d'Etat", a expliqué à l'AFP Joe Manimbo de Convera Financial Services.

"Si cela se passe, ce sera un grand pas vers une éventuelle hausse des taux d'intérêt dans le courant du premier semestre", a prévenu l'analyste.

Tout changement de sa politique de contrôle des rendements obligataires, qui avait déjà été amendée en décembre, "sera vu comme un signe avant-coureur de la fin de sa politique ultra-accommodante", a également estimé Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

En 2022, l'inflation est montée moins vite au Japon qu'en Europe ou aux Etats-Unis, poussant la BoJ à maintenir ses taux ultra-bas quand les autres grandes banques centrales les remontaient, ce qui a pesé sur le yen.

La livre britannique se renforçait nettement de son côté face au dollar et à l'euro, un marché du travail britannique tendu et des hausses des salaires élevées laissant présager de nouveaux relèvements des taux directeurs de la Banque d'Angleterre.

La livre prenait 0,74% à 1,2284 dollar, et 1,04% à 87,83 pence pour un euro.

"La livre a répondu à la hausse plus forte que prévu des salaires ce qui suggèrent davantage de hausses des taux au menu pour la Banque d'Angleterre", a noté M. Manimbo.

Les salaires britanniques ont progressé de 6,4% sur les trois mois achevés fin novembre.

Même si les revenus réels ont reculé en raison d'une inflation qui frôle 11%, l'idée que la hausse des prix est désormais alimentée par les salaires va désormais peser sur la politique monétaire.

"Les hausses des salaires sont bien au-dessus de l'objectif d'inflation de 2% de la Banque d'Angleterre", ce qui "met la pression sur le Comité de politique monétaire pour une hausse de 0,5 point de pourcentage à sa réunion de février", a commenté Daniel Mahoney, analyste chez Handelsbanken.

Enfin, l'euro s'est replié face aux principales monnaies, redescendant de son plus haut en neuf mois face au dollar, à 1,0790 dollar pour un euro (-0,30%).

Des prises de bénéfices mais aussi l'attente du chiffre final d'inflation en zone euro pour décembre publié mercredi ont fait reculer un peu la devise européenne.

"S'il y a une surprise à la baisse dans la révision d'inflation, cela soutiendrait l'idée d'un rythme plus lent de hausses des taux" de la part de la Banque centrale européenne, a souligné l'analyste de Convera.

Cours de mardi Cours de lundi 21H20 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0790 1,0822 EUR/JPY 138,33 139,14 EUR/CHF 0,9950 1,0026 EUR/GBP 0,8783 0,8875 USD/JPY 128,20 128,58 USD/CHF 0,9222 0,9265 GBP/USD 1,2284 1,2194

afp/rp