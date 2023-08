Les bureaux du gouvernement américain dans la région de Washington ont fermé tôt lundi en raison d'une menace de forte tempête et d'une alerte à la tornade qui perturbait le transport aérien.

Le National Weather Service a déclaré que la région de Washington, D.C., était sous surveillance de tornade jusqu'à 21 heures ET (0100 GMT mardi) avec des menaces significatives de vents linéaires localement destructeurs. Les bibliothèques, les musées, le zoo national, les piscines et d'autres services municipaux et fédéraux de la région de Washington ont également fermé plus tôt que prévu. L'Office américain de gestion du personnel (U.S. Office of Personnel Management) a déclaré que les employés fédéraux devaient partir au plus tard à 15 heures.

La surveillance des tornades couvre le Maryland, Washington et une grande partie de la Pennsylvanie et de la Virginie.

FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué que plus de 1 100 vols américains avaient été annulés, dont 75 à l'aéroport national Reagan de Washington, soit 17 % des vols. Quatre mille cent autres vols américains ont été retardés.