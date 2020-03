Fermeture des écoles au Liechtenstein à cause du coronavirus

Vaduz (awp/ats) - Le Liechtenstein ferme ses écoles et ses crèches pour freiner la progression du coronavirus. La mesure entre en vigueur lundi et restera en vigueur jusqu'aux vacances de Pâques. Celles-ci commencent le 9 et se terminent le 26 avril.

La fermeture concerne tant les établissements publics que les structures privées, précise vendredi le gouvernement de la Principauté. Les familles de jour ne sont, en revanche, pas concernées.

Pour les crèches, l'école enfantine et l'école primaire, une structure de transition est prévue jusqu'au 20 mars en cas de nécessité pour les familles qui ne disposent actuellement d'aucun autre moyen de garder leurs enfants. Une hotline est en place pour les parents d'élèves.

ats/al