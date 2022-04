Fermeture du centre d'accueil de Varsovie suite à la baisse du nombre de réfugiés ukrainiens

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, les combats ont déplacé plus de 10 millions de personnes et forcé plus de 4 millions de personnes à fuir à l'étranger, dans la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Plus de 2,52 millions de personnes ont fui par la Pologne, selon le service des gardes-frontières polonais. Le nombre de personnes traversant depuis l'Ukraine s'est stabilisé à environ 20 000 par jour en avril, contre plus de 140 000 début mars.

"En raison de la diminution significative observée de l'afflux de réfugiés en provenance d'Ukraine, et donc de la diminution du nombre de personnes séjournant au centre d'accueil COS Torwar, le gouverneur régional a décidé de mettre fin au fonctionnement de ce centre à partir de vendredi", a déclaré son bureau dans un communiqué.

Ces derniers jours, le nombre de personnes séjournant au centre est tombé à environ 100 sur les 500 places disponibles. Les personnes restantes seront déplacées vers d'autres logements temporaires, a-t-il précisé, ajoutant que sur les plus de 30 000 lits préparés par la province, plus de 15 000 sont restés inoccupés.

Un porte-parole du plus grand centre d'accueil près de Varsovie a déclaré que le nombre de personnes y séjournant est tombé à environ 4 000-5 000 cette semaine, contre plus de 10 000 au plus fort de la crise, de nombreux réfugiés ne restant que quelques jours avant de monter dans des bus les emmenant vers l'Europe occidentale.

D'autres ont réussi à trouver un hébergement à plus long terme plus pratique en Pologne, et certains décident de rentrer chez eux en Ukraine.