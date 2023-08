Milan (awp/afp) - La maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo a vu son bénéfice net chuter de 65,4% à 21,4 millions d'euros au premier semestre, sous l'effet d'une baisse de ses ventes en Asie-Pacifique et aux États-Unis, ses deux premiers marchés.

L'Asie-Pacifique a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 12,9%, pénalisé par la "faible performance" de la Corée du Sud, alors que l'évolution des ventes en Chine a été "positive", a commenté le groupe jeudi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires global de la griffe a baissé de 4,8% à 600,1 millions d'euros au premier semestre. Les chaussures et les produits de cuir ont représenté respectivement 45,9% et 40,3% du total et les vêtements 6,7%.

Malgré "un environnement de marché de plus en plus incertain", l'engagement en faveur de "nos priorités stratégiques" et "la confiance dans notre ambition à moyen terme" ont été renforcés, a commenté son PDG Marco Gobbetti.

"Au cours de cette première partie de l'année, nous avons nettement progressé dans l'exécution de nos priorités stratégiques, conformément à nos plans", a assuré M. Gobbetti, aux commandes du groupe depuis janvier 2022.

Les ventes d'Amérique du Nord ont chuté de 17,3%, dans un contexte de "rationalisation du réseau de distribution" du commerce de gros.

A l'inverse, celles de l'Amérique centrale et du Sud ont enregistré une petite hausse de 0,4%.

La zone Europe-Moyen-Orient-Afrique, troisième marché de Ferragamo, est la seule à connaître une hausse sensible de ses ventes, ses recettes augmentant de 10,8% à 150,6 millions d'euros.

Les investissements, principalement consacrés au renouvellement du réseau de distribution et au secteur numérique, se sont élevés à 17 millions d'euros sur le semestre, contre 18 millions d'euros un an auparavant.

Marco Gobbetti avait présenté en mai 2022 la nouvelle stratégie de Ferragamo visant une "hausse des revenus à moyen et long terme, grâce à la participation croissante de nouveaux et jeunes consommateurs".

afp/rp