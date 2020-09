Ferragamo en nette hausse à Milan, porté par la reprise des ventes en Chine

Milan (awp/afp) - L'action de la maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo était en nette hausse mercredi matin à la Bourse de Milan, porté par la reprise marquée de ses ventes en Chine depuis juillet.

Vers 07H50 GMT, l'action, après avoir un temps pris plus de 10%, gagnait 8,69% à 13,26 euros dans un marché en progression de 0,17%.

Sur le semestre, en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, la griffe florentine a enregistré une perte nette de 86 millions d'euros et a subi une chute de ses ventes de 46,6%, à 377 millions d'euros, avec même une baisse de 60,1% au deuxième trimestre, a-t-elle indiqué mardi soir dans un communiqué.

Compte tenu de l'incertitude liée à la pandémie, elle n'a pas fait de prévisions pour l'année.

Mais elle a indiqué que les mois de juillet et août avaient été marqués par une reprise forte en Chine et Corée du Sud, et en ligne.

L'Asie-Pacifique reste le premier marché du groupe, avec 44,3% de ses ventes. Celles-ci y ont reculé de 39,9% au premier semestre sur un an.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen-long terme, avec la volonté de "poursuivre le renforcement de la position de Salvatore Ferragamo parmi les leaders du marché du luxe".

afp/buc