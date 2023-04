Milan (awp/afp) - La maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% au premier trimestre, en raison d'une forte baisse de ses ventes aux États-Unis, selon un communiqué publié jeudi.

En Chine, le groupe a cependant noté "une amélioration progressive" des ventes après la levée en décembre des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. La performance du marché européen a été également jugée "positive".

Le chiffre d'affaires a baissé à 277,9 millions d'euros au premier trimestre. Les chaussures et les produits de cuir ont représenté respectivement 43,3% et 43,6 du total et les vêtements 6,2%.

Les ventes au détail ont baissé de 2,3% à 190,9 millions d'euros.

L'Asie-Pacifique, le premier marché de Ferragamo, a vu son chiffre d'affaires reculer de 13,6% à 90,7 millions d'euros, malgré les progrès constatés en Chine.

A l'inverse, les recettes de la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique ont bondi de 24,7%.

Les ventes d'Amérique du Nord ont chuté de 19,8% alors que celles de l'Amérique centrale et du Sud ont augmenté de 5,4%.

Le PDG Marco Gobbetti, qui a pris les rênes du groupe en janvier 2022, a confirmé les "objectifs à moyen terme" fixés pour le groupe.

Il avait présenté en mai 2022 la nouvelle stratégie de Ferragamo qui vise notamment une "hausse des revenus à moyen et long terme, grâce à la participation croissante de nouveaux et jeunes consommateurs".

afp/rp