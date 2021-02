Ferrari limite la casse en 2020 et prévoit une forte reprise en 2021

Milan (awp/afp) - Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a livré 9.119 bolides dans le monde en 2020, en baisse de 10% en raison d'une suspension temporaire de sa production due à la pandémie, mais table sur une forte hausse des recettes cette année.

Le chiffre d'affaires annuel pour 2020 du constructeur a reculé de 8,1% à 3,46 milliards d'euros, légèrement au-dessus de l'objectif qu'il s'était fixé en novembre, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Ce chiffre est également supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 3,45 milliards, selon le consensus du fournisseur d'informations financières Factset.

Ferrari a cherché ces dernières années à accroître progressivement sa production, tout en ayant à coeur de conserver la notion d'exclusivité. En 2010, il n'avait vendu par exemple que 6.573 véhicules.

Mais la pandémie de coronavirus a contraint la prestigieuse marque au cheval cabré à suspendre sa production pendant sept semaines en 2020, selon le communiqué.

En 2021, Ferrari compte porter ses recettes à 4,3 milliards d'euros, à condition que ses activités de production ne soient pas de nouveau affectées par de nouvelles mesures de confinement.

Le bénéfice net a diminué de 13% à 609 millions d'euros en 2020, un chiffre supérieur aux attentes des analystes. Au quatrième trimestre, il a bondi de 58% à 263 millions d'euros.

Les livraisons aussi ont fortement repris au quatrième trimestre, signant une hausse de 13% à 2.679 bolides. Porté par ces ventes, le chiffre d'affaires s'est accru de 15% à 1,07 milliard d'euros.

L'Europe-Moyen-Orient-Afrique est resté le principal marché de Ferrari en 2020, avec 4.818 véhicules livrés sur l'année, soit une baisse de 2%.

Les livraisons ont plongé de 20% sur le continent américain et de 45% en région Chine-Hong Kong-Taïwan.

Les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures ont baissé de 4% en 2020 et ceux liés à la sponsorisation et à la marque de 28% en raison de la réduction des compétitions en Formule 1 et de la moindre fréquentation de ses magasins et musées.

Côté Formule 1, la saison 2020 s'est terminée sur une note décevante pour Ferrari, avec une 6e place chez les constructeurs, soit la "pire année depuis 1980" pour la Scuderia.

afp/rp