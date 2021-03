Ferring délocalise neuf postes à Copenhague

Zurich (awp) - Ferring, groupe pharmaceutique dont le siège mondial est basé à Saint-Prex (canton de Vaud) et qui a été fondé en Suède en 1950, compte délocaliser neuf postes à Copenhague, au Danemark. Mais au total 17 personnes pourraient être concernées, révèle Le Temps dans son édition en ligne du 29 mars.

Une porte-parole de l'entreprise, qui opère sur trois sites en Suisse et qui produit et distribue des médicaments dans les domaines de la médecine de reproduction, de l'urologie, des maladies inflammatoires chroniques intestinales, de l'endocrinologie et de l'obstétrique, a expliqué au journal que cela "permettra à toutes les équipes travaillant dans son aire thérapeutique de la médecine de la reproduction et de la santé maternelle de travailler en étroite collaboration".

Au total, Ferring compte près de 6000 collaborateurs dans une douzaine de pays dont 825 à Saint-Prex.

