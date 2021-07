Ferrovial réduit sa perte au 1S mais souffre du faible trafic à Heathrow

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol d'infrastructures Ferrovial a fortement réduit sa perte nette au premier semestre, à 177 millions d'euros, mais continue de pâtir de l'effondrement du trafic dans ses aéroports, en particulier celui d'Heathrow à Londres.

Au premier semestre 2020, la perte avait atteint 384 millions d'euros.

Entre janvier et juin, seuls 3,9 millions de passagers ont transité par l'aéroport londonien d'Heathrow, joyau du groupe, soit une baisse de 75% sur un an due à la pandémie de Covid-19.

Le chiffre d'affaires généré par cet aéroport a chuté de plus de 50% et celui des aéroports d'Aberdeen, Glasgow et Southampton de plus de 40%.

En revanche, le chiffre d'affaires de la division Autoroutes s'est nettement redressé (+31% sur un an), grâce à une "reprise rapide" du trafic sur les autoroutes gérées par Ferrovial au Texas.

Mardi, Ferrovial a par ailleurs annoncé la vente de ses activités de traitement et recyclage de déchets en Espagne et au Portugal, au groupe allemand PreZero, valorisant la filiale à 1,13 milliard d'euros.

Ferrovial, qui tente de revendre l'ensemble de ses activités de services afin de se recentrer sur les infrastructures, compte en retirer "une plus-value d'environ 317 millions d'euros".

afp/rp