Ferrovial reste dans le rouge au premier semestre en raison des Etats-Unis

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol de BT Ferrovial a annoncé mardi avoir réduit sa perte nette à 6 millions d'euros au premier semestre, contre 72 millions en 2018, mais reste affecté par de lourdes provisions anticipant des baisses de commandes aux Etats-Unis.

Le groupe, qui ne détaille pas son résultat du deuxième trimestre, explique avoir pâti de la provision de 345 millions d'euros passée au premier trimestre "pour couvrir les possibles pertes de certains contrats de construction aux Etats-Unis".

Ferrovial avait déjà expliqué souffrir dans ce pays de la "hausse des prix des sous-traitants et des matières premières".

L'entreprise a également vu son chiffre d'affaires reculer de 3,6% au premier semestre, à 2,6 milliards d'euros, avec une baisse de 8,6% de la branche Construction, la principale du groupe, à 2,3 milliards d'euros.

La division Autoroutes a en revanche généré 38% de chiffre d'affaires en plus, grâce à la contribution d'autoroutes au Texas et de l'"autoroute du soleil" longeant la côte méditerranéenne espagnole, où le trafic a profité "du tourisme et de la situation générale de l'économie espagnole", l'une des plus dynamiques de la zone euro.

Fin juin, le groupe a annoncé avoir vendu 65% du capital de cette autoroute au fonds Meridiam, pour 447 millions d'euros.

La branche "Services", mise en vente fin février mais pas encore rachetée, a vu ses revenus progresser de 10,5%.

Ferrovial a expliqué vouloir recentrer sa stratégie "sur le développement des infrastructures de transports".

Le groupe, qui tire la majorité de ses revenus de ses activités hors d'Espagne, est le principal actionnaire de l'aéroport de Londres Heathrow, qui étudie la création d'une troisième piste à l'horizon 2026.

Un projet "très intéressant pour (Ferrovial), qui détient une participation de 25%, et pourrait aussi décrocher certains contrats intéressants dans les travaux de construction" de cette piste, estime Aitor Mendez, analyste chez IG.

