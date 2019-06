Fertilab Barcelona : La Dr. Federica MOFFA, nouvelle Directrice Médicale de Fertilab Barcelone et Fertibank.

Fertilab Barcelona / Mot-clé(s) : Identité

20-Juin-2019 / 17:15 CET/CEST



La Dr. Federica MOFFA, nouvelle Directrice Médicale de Fertilab Barcelone et Fertibank. La spécialiste en PMA reconnue au niveau européen, la Dr. Federica MOFFA, rejoint l'équipe Fertilab Barcelone en qualité de Directrice Médicale

Barcelona, 20-Juin-2019

La Dr. Federica MOFFA a récemment rejoint le projet Fertilab Barcelone après 10 ans de carrière dans d'autres projets à Barcelone au service des femmes et des couples désireux de réaliser leur rêve de devenir parents. La spécialiste italienne prendra la Direction Médicale de la clinique et de la banque d'ovocytes et sperme, Fertibank.

C'est une professionnelle expérimentée et impliquée depuis 20 ans dans le diagnostic et le traitement de tous les types de cas de haute complexité liés à la reproduction médicalement assistée. Elle s'avère d'être une des plus grandes expertes au monde dans le domaine de la préservation de la fertilité.

Avec presque 20 publications scientifiques dans sa carrière, la Dr. MOFFA devient l'une des plus importantes spécialistes de la reproduction médicalement assistée en Europe. Elle a réalisée divers projets de recherche tout au long de sa carrière en collaboration avec l'Université de New York, l'Université de Turin, la Ben Guiron University, le Weizmann Institute d'Israël, la Carl von Linnè Clinic en Suède ; elle a également été consultante et responsable du programme de cryoconservation à l'Hôpital Erasme-ULB à Bruxelles, en Belgique.

Avec l'arrivée de la Dr. MOFFA, Fertilab Barcelona intègre plus de talent pour continuer à fonder ses services sur l'excellence médicale, l'internationalisation, l'innovation et la personnalisation de ses traitements sur la base de diagnostics précis et adaptés à chaque patient, avec des équipes multidisciplinaires et une approche plus humaine, loin des modèles des macrocliniques où la déshumanisation a gagné du terrain.

En savoir plus sur la Dr. Federica MOFFA

La Dr. Federica MOFFA est titulaire d'un Doctorat en Sciences Cliniques de l'Université de Turin, avec une spécialisation en Gynécologie et Obstétrique (CUM LAUDE) de l'Université de Turin et une Licence en Médecine de l'Université de Turin.

