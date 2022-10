Festival d'Arsenal face à Nottingham Forest !

Arsenal a repris la tête de la Premier League en s'imposant très largement 5-0 face à la lanterne rouge Nottingham Forest. Gabriel Martinelli a ouvert le score dès la cinquième minute et a permis à son équipe de mener tôt dans la partie. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir les Gunners prendre le large avec trois buts en huit minutes : le doublé pour Reiss Nelson et une splendide frappe de Thomas Partey en pleine lucarne. C'est Martin Odegaard qui parachèvera la performance des hommes de Mikel Arteta à la 78e minute de jeu. Il y aurait même pu avoir un sixième but si Gabriel Jesus avait pu reprendre le ballon sur un tête de Ben White. A noter que Bukayo Saka est sorti sur blessure. Au classement, Arsenal a toujours deux points d'avance sur Manchester City.

par Lilian Moy (iDalgo)