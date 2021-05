"Fêtes de la liberté": les Espagnols célèbrent la fin du couvre-feu

MADRID/BARCELONE, 9 mai (Reuters) - Les Espagnols ont bruyamment fêté dans la nuit de samedi à dimanche la levée dans la quasi totalité du pays du couvre-feu imposé pour contrôler l'épidémie de coronavirus.

Dans des scènes rappelant les célébrations du Nouvel an, des milliers de jeunes se sont réunis dans les rues de Madrid et sur les plages de Barcelone pour des fêtes improvisées et arrosées.

Dans la ville catalane, la police s'est retrouvée avec l'étrange mission de demander aux gens de rentrer chez eux à 22h00, pour l'entrée en vigueur du dernier couvre-feu, avant de les laisser ressortir à minuit.

Certaines personnes portaient des masques mais la plupart avaient oublié toute consigne de distanciation sociale au moment de s'enlacer, danser et chanter à tue-tête.

"Les jeunes ont particulièrement souffert des restrictions", a commenté Paula Garcia, 28 ans, sur une plage de Barcelone. "Il était temps de nous accorder un peu de liberté pour profiter un peu de l'été."

L'Espagne a été l'un des pays européens les plus durement touchés par la pandémie, avec 78.792 morts et 3,6 millions de cas. Mais les contaminations reculent sous l'effet notamment de la campagne de vaccination, ce qui a convaincu 13 des 17 régions de lever le couvre-feu nocturne.

Seules les îles Baléares, les Canaries, la Navarre et la région de Valence ont décidé de maintenir les restrictions en vigueur.

(Michael Gore et Jordi Rubio, version française Tangi Salaün)