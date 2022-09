Fetterman, candidat au Sénat américain, veut apaiser les craintes liées à la santé lors d'un rassemblement en Pennsylvanie.

Fetterman, lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, s'est largement tenu à l'écart de la campagne depuis une attaque cérébrale en mai qui, selon lui, l'a presque tué. Son rival républicain, la célébrité du bien-être Mehmet Oz, a saisi la question, suggérant que la santé de Fetterman l'empêcherait de remplir ses fonctions s'il était élu.

Les sondages montrent que Fetterman devance Oz dans une course qui aidera à déterminer si les Démocrates du Président Joe Biden conservent leur marge très mince au Sénat américain. La course pour le siège occupé par le républicain sortant Pat Toomey est suffisamment importante pour que Biden et l'ancien président Donald Trump se soient rendus dans l'État ces dernières semaines pour promouvoir les candidats de leurs partis.

S'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour discuter de leurs préoccupations, cinq responsables du parti démocrate de l'État interrogés au cours des deux dernières semaines ont exprimé des inquiétudes quant à la santé de Fetterman et à la question de savoir si les attaques républicaines influençaient les électeurs.

"Il est important pour les gens de voir John Fetterman sur la piste de la campagne et de constater par eux-mêmes qu'il va bien. Dans un État où un point (de pourcentage) peut décider d'une élection, cela compte", a déclaré Joe Foster, un membre du comité démocrate de l'État de la banlieue de Philadelphie.

Fetterman a tenu son premier événement public après son accident vasculaire cérébral en août, et a fait une poignée d'apparitions de campagne depuis, y compris lors d'une parade de la fête du travail à Pittsburgh. Son discours est parfois hésitant et sa campagne a confirmé qu'il a recours à des sous-titres codés pour mener des interviews en raison de ses problèmes d'audition. Il a déclaré que les symptômes sont temporaires.

Le porte-parole de la campagne de Fetterman, Joe Cavello, a déclaré qu'il était à la hauteur de la tâche.

"John a défilé pendant plus de deux heures sous la pluie lors de la parade de la fête du travail de Pittsburgh, et a pris la parole lors de deux autres événements par la suite", a déclaré Cavello à Reuters vendredi. "Tous ceux qui ont vu John parler savent que, même s'il est encore en convalescence, il est plus capable de se battre pour l'AP que ne le sera jamais le Dr Oz.

M. Fetterman se ralliera au groupe de défense du droit à l'avortement Planned Parenthood dans le plus grand comté de la banlieue de Philadelphie, afin de mobiliser les électrices préoccupées par la décision prise par la Cour suprême des États-Unis en juin de mettre fin au droit à l'avortement dans tout le pays.

Les enjeux sont élevés en Pennsylvanie, où la course au poste de gouverneur décidera si les femmes conserveront leur accès à l'avortement. Fetterman a promis d'aider à protéger cet accès, tandis que Oz se dit "100% pro-vie" mais soutient les exceptions en cas de viol ou d'inceste ou si la vie de la mère est en danger.

Christopher Borick, professeur de sciences politiques à l'université Muhlenberg de Pennsylvanie, a déclaré que les événements de campagne de type "pain et beurre" comme celui de dimanche prennent une signification supplémentaire après l'attaque.

"Il n'a pas besoin d'être le John Fetterman d'avant l'AVC, mais les gens ont besoin de voir qu'il est capable", a déclaré Borick.

Oz a utilisé le refus initial de Fetterman de débattre pour argumenter que son rival avait soit peur de lui, soit dissimulait l'étendue des dommages causés par l'AVC.

"Soit John Fetterman est en bonne santé et il esquive le débat parce qu'il ne veut pas répondre de ses positions de gauche radicale, soit il est trop malade pour participer", a déclaré Oz aux journalistes la semaine dernière, selon les comptes rendus des médias.

Fetterman a maintenant accepté de débattre en octobre, mais sa campagne étudie la possibilité d'utiliser un moniteur de sous-titrage pour l'événement afin qu'il ne manque aucun mot alors qu'il continue à se remettre de son attaque.

"Soyons clairs, il n'a jamais vraiment été question de débats pour le Dr Oz", a déclaré M. Fetterman dans un communiqué. "Toute cette affaire a consisté pour le Dr Oz et son équipe à se moquer de moi parce que j'ai eu une attaque cérébrale, parce qu'ils n'ont rien d'autre."