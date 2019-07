Feu de forêt dans le centre du Portugal, plus de 800 pompiers mobilisés

(Précisions)

LISBONNE, 21 juillet (Reuters) - Plus de 800 pompiers étaient mobilisés dimanche pour combattre un feu de forêt dans le centre du Portugal, après avoir réussi à contrôler d'autres incendies, qui ont conduit les autorités à évacuer partiellement un village et fait un blessé grave.

Les vents violents compliquent la tâche des pompiers, même s'ils ont été en mesure de contrôler jusqu'à présent 60% de l'incendie, qui s'est déclaré samedi après-midi dans le secteur de Castelo Branco, à 225 km au nord-est de la capitale Lisbonne.

Huit appareils bombardiers d'eau ainsi que 245 véhicules de pompiers sont mobilisés contre les flammes, ainsi que 20 soldats et quatre bulldozers.

Une personne victime de brûlures au premier et deuxième degré était toujours hospitalisée dimanche, a indiqué le service de protection civile, et sept pompiers ont aussi été blessés.

En juin 2017, un incendie dévastateur dans le centre du pays avait causé la mort de 64 personnes et fait plus de 250 blessés. (Catarina Demony; Jean Terzian et Eric Faye pour le service français)