Feu vert allemand au tunnel entre le Danemark et l'Allemagne

COPENHAGUE, 28 décembre (Reuters) - Les autorités du Land allemand du Schleswig-Holstein ont approuvé vendredi la construction d'un tunnel ferroviaire et routier reliant le Danemark et l'Allemagne en dépit d'objections des défenseurs de l'environnement.

Le lien fixe de 19 km traversant le détroit de Fehmarnbelt entre l'île danoise de Lolland à l'île allemande de Fehmarn devait être achevé en 2024, mais le projet a été retardé par des manifestations pour la défense de l'environnement en Allemagne.

L'île de Fehmarn est déjà connectée par la route au continent. Le nouveau lien accélérera considérablement les liaisons routières et ferroviaires entre les villes allemandes de Hambourg, Brême et Hanovre, et la capitale danoise, Copenhague ainsi qu'avec la ville suédoise de Malmö.

Le projet d'un montant de 52,6 milliards de couronnes danoises (sept milliards d'euros) comprend une autoroute à quatre voies et une voie ferrée à deux voies. Il est en partie financé par l'Union européenne.

Femern A/S, la société à l'origine du projet, dispose de 14 jours pour examiner l'approbation du ministère des Transports du Schleswig-Holstein avant sa signature.

"C'est le résultat de plusieurs années de coopération entre les parties concernées au Danemark et en Allemagne", a déclaré Claus Dynesen, directeur du projet chez Femern A/S, dans un communiqué.

La demande, présentée pour la première fois en 2013, a fait l'objet de deux séries de consultations publiques en Allemagne. Femern A/S a déclaré que la décision pourrait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif fédéral allemand. (Jacob Gronholt-Pedersen; Danielle Rouquié pour le service français)