Feu vert de la Finma pour la Bourse en cryptoactifs de SIX

Zurich (awp) - L'opérateur de la Bourse suisse SIX a reçu l'approbation de la Finma pour exploiter une bourse et un dépositaire central de titres pour des actifs numériques en Suisse. La date de lancement de cette plateforme reste à préciser.

Le feu vert de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) permet à SIX Digital Exchange (SDX) "de mettre en service la première infrastructure de négociation, de règlement et de conservation numérique réglementée et entièrement intégrée au monde pour les actifs numériques", selon le communiqué paru vendredi.

La plateforme boursière de SIX dédiée au négoce d'actifs numériques a été initiée en 2018. L'autorisation du régulateur "ouvre la voie à la prochaine étape du développement d'un futur écosystème". Aucune date de lancement de cette Bourse en cryptoactifs, initialement prévu mi-2019 avant d'être plusieurs fois reporté, n'a été précisée.

La Finma a délivré deux autorisations pour l'exploitation d'infrastructures des marchés financiers reposant sur la technologie dite des registres distribués (TRD), indique un communiqué séparé. La TRD permet de transférer et de gérer en ligne des informations, des valeurs et leur propriété.

Il s'agit des "premières autorisations octroyées sur la place financière suisse à des infrastructures permettant de négocier des valeurs mobilières numérisées sous forme de jetons et d'en régler les opérations de manière intégrée". Le régulateur valide ainsi SIX Digital Exchange comme dépositaire central et SDX Trading comme bourse.

Le gendarme boursier "reconnaît le potentiel innovant des nouvelles technologiques pour les marchés financiers" et veille "à ce que les objectifs de protection visés par les lois régissant les marchés financiers soient préservés".

Le processus d'approbation "nous a permis de définir notre offre, notre stratégie et de construire un nouvel écosystème pour aider nos clients à répondre aux demandes croissantes de retour commercial auxquelles ils sont confrontés de la part de leurs parties prenantes", a précisé Thomas Zeeb, membre du conseil d'administration de SIX.

Il souligne que "la numérisation des marchés financiers se poursuit à un rythme soutenu", "bien que la forme finale du marché soit encore en évolution".

SIX avait annoncé en août l'arrivée de David Newns le 6 octobre pour prendre la direction de SDX.

