Feux d'artifice et rues désertes pour saluer la fin d'une année éprouvante

par Gareth Jones et Peter Graff

1er janvier (Reuters) - Le traditionnel feu d'artifice sur la baie de Sydney avec vue grandiose sur l'iconique Opéra a bien eu lieu cette année, mais sans ses centaines de spectateurs les yeux brillants d'éclats incandescents, condamnés à fêter chez eux la fin d'une année qui ne va manquer à personne.

Pékin a de son côté renoncé à ses feux d'artifice. A travers le monde, les hauts lieux de célébrations du nouvel an se sont barricadés, comme Trafalgar Square à Londres, la Place Rouge à Moscou ou encore la place Saint-Pierre à Rome, qui ne verra pas les fêtards plonger dans le Tibre cette année.

Même restriction sur les Champs-Elysées à Paris. "Rappel, le couvre-feu s'applique ce soir de 20h00 à 06h00 du matin", a rappelé jeudi la préfecture de police sur Twitter. "Les déplacements sont interdits, sauf cas spécifiques. Les fêtes clandestines sont, par définition, interdites et présentent de forts risques de propagation du COVID-19."

A New York, le décompte du Nouvel An aura bien lieu à Times Square mais pour un nombre réduit de spectateurs composés d'infirmières, de médecins et d'autres travailleurs essentiels, leur familles pouvant se joindre à eux, mais à un mètre de distance et dans des espaces clos.

Avec plus de 1,7 million de morts et 82 millions de personnes infectées dans le monde en un an, la fin de cette année ne ressemble à aucune autre dans les mémoires. C'était le sens de l'allocution de la chancelière allemande Angela Merkel pour présenter ses voeux.

"Je ne crois pas exagérer en déclarant que jamais, au cours des 15 dernières années, nous n'avons trouvé l'année écoulée aussi pesante. Et jamais nous n'avons, malgré toutes les inquiétudes et un certain scepticisme, attendu celle à venir avec autant d'espoir", a-t-elle dit.

L'Allemagne a interdit la vente de feux d'artifice pour décourager les foules. Les autorités de Berlin ont prévenu que la police "punirait systématiquement les contrevenants".

UNE ANNÉE D'ENFER

Dans la ville chinoise de Wuhan, où la pandémie est apparue il y a environ un an, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues du centre-ville pour le compte à rebours. Certains avaient dit ne pas être particulièrement inquiets à l'idée de participer aux festivités.

En Australie, où, fuseaux horaires obligent, les feux d'artifice de l'Opéra de Sydney sont retransmis dans le monde entier comme le premier grand spectacle visuel de la nouvelle année, la circulation a été restreinte, les rassemblements interdits et les frontières intérieures fermées. La plupart des habitants n'ont pu se rendre dans le centre-ville de Sydney dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Quelle année d'enfer cela a été", a déploré Gladys Berejiklian, Première ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend Sydney. "J'espère que 2021 sera plus facile pour nous tous."

La pandémie n'a pas empêché la Corée du Nord d'organiser sa grande fête à Pyongyang. La presse officielle a diffusé des images de gens masqués faisant la fête sur la place principale, avec concert et feux d'artifice.

Sur la place de la Puerta del Sol, à Madrid, qui grouille habituellement de monde, il n'y avait pas de fêtards pour avaler douze grains de raisin, un par un, au rythme des douze coups de minuit. En Espagne, le couvre-feu a été repoussé à 01h30 dans la nuit mais la plupart des habitants sont censés rester chez eux.

CHAMPAGNE

Alors que la police madrilène traînait des barrières métalliques sur la place, José Angel Balsa, un retraité de 61 ans, a déclaré qu'il passerait la soirée "avec sa famille, juste nous quatre à la maison, en faisant beaucoup d'appels vidéo et en espérant que cela se termine le plus tôt possible".

En Grande-Bretagne, où une variante très contagieuse du virus se répand et où la plupart des gens sont soumis à des restrictions sévères, des panneaux d'affichage officiels invitaient le public à "assister au Nouvel An chez soi en toute sécurité". Des barrières ont été érigées dans des lieux publics tels que Trafalgar Square et Parliament Square à Londres.

Les autorités russes ont interdit aux gens de se rassembler sur la Place Rouge. Les bars et les restaurants devaient fermer avant minuit, mais les feux d'artifice ont été maintenus.

En Italie, les bars, restaurants et la plupart des magasins ont été fermés, alors qu'un couvre-feu a été à 22h00. Le pape François n'a pas présidé les célébrations à la basilique Saint-Pierre en raison d'une sciatique.

En France, où un couvre-feu nocturne était également en vigueur, pas plus de six adultes étaient autorisés à partager les agapes du réveillons. Il devait cependant y avoir des célébrations, sûrement en format réduit, mais avec style.

"A la Ville de Rodez", une épicerie fine parisienne haut de gamme, le gérant Brice Tapon a préparé des paquets de foie gras, de truffes et de pâté pour des groupes de deux ou trois personnes.

"Je vais me gaver de foie gras, de champagne et de toute cette nourriture", annonçait Annie Chaplin, une cliente. "Et je resterai à la maison." (Rédactions de Reuters; version française Kate Entringer, Henri-Pierre André et Jean Terzian)