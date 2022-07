Feux de forêt : Le dernier casse-tête économique de l'Europe

Un an plus tard, bien après que les flammes se soient éteintes, il affirme que l'impact sur les moyens de subsistance comme le sien se fera sentir pendant une génération.

"Il n'y a plus de pins. Les apiculteurs obtiendront à nouveau du miel dans 30 ans, et ce uniquement si la forêt ne brûle pas à nouveau", a déclaré Albanis, 62 ans, qui récoltait le précieux miel de pin de Grèce sur l'île d'Evia depuis l'âge de 10 ans.

Alors que les feux de forêt se déchaînent à nouveau en Europe cet été, la situation difficile de l'apiculteur grec met en évidence les dommages durables causés à des milliers de moyens de subsistance individuels dans l'agriculture et le tourisme, sans parler du coût plus large pour l'économie.

Cette année déjà, des incendies de forêt ont éclaté dans une douzaine de pays européens, souvent simultanément, brûlant des dizaines de milliers d'hectares de terres et détruisant des maisons et des entreprises.

Selon un rapport de la Banque centrale européenne de 2021, le changement climatique pourrait faire disparaître plus de 4 % du PIB européen d'ici 2030 dans le pire des cas. Pourtant, alors que le continent s'éveille lentement aux responsabilités liées au climat, les autorités ont du mal à saisir toutes les implications des incendies de forêt.

Un rapport de la BCE a révélé cette année que, parmi les expositions des banques de la zone euro au changement climatique jugées "à haut risque physique", la majeure partie était liée aux incendies de forêt qui touchent principalement les pays du sud, une proportion beaucoup plus faible étant liée aux inondations et au niveau de la mer.

Selon l'agence de notation Moody's, la Grèce - qui a subi les pires destructions d'incendies de forêt en Europe l'été dernier - peut actuellement couvrir la plupart des coûts à court terme grâce à un financement d'urgence de l'UE. Mais une augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies pourrait nuire à son industrie touristique à long terme.

"Les coûts à long terme, dus non seulement aux incendies de forêt mais plus largement au changement climatique, sont en hausse", a déclaré Steffen Dyck, vice-président senior chez Moody's Investor Service.

"C'est déjà un souci économique et cela va très probablement encore augmenter. La question est donc de savoir si l'Europe est bien positionnée par rapport à d'autres régions pour y faire face."

Alors que les budgets et les économies nationales ont été mis à rude épreuve par la pandémie, les gouvernements sont sous pression pour trouver davantage de fonds pour les équipements essentiels de lutte contre l'incendie.

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a déclaré à Reuters que les nations membres devaient mieux se préparer. "Ce que nous voyons venir, c'est qu'il y aura un plus grand nombre d'événements météorologiques plus intenses", a-t-il déclaré.

DE L'ARGENT POUR ÉTEINDRE LES FLAMMES

Les pays augmentent déjà leurs dépenses pour la lutte contre les incendies. La France, où les incendies qui ravagent sa région du sud-ouest ont réduit en cendres des campings, a déclaré avoir affecté 850 millions d'euros (863 millions de dollars) à la modernisation de sa flotte d'avions.

La Grèce, qui, cette semaine encore, luttait contre 50 à 70 feux de forêt par jour, dispose de plus d'avions et de pompiers qu'il y a trois ans, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Giannis Oikonomou. Il a alloué 75 millions d'euros pour des mesures telles que le déblaiement des forêts et des routes, "alors que les budgets étaient nuls par le passé."

Mais pour les pompiers grecs épuisés sur le terrain, qui dépendent souvent de l'aide de volontaires, il faut en faire plus.

"Les pompiers les plus âgés se souviendront que nous avions un méga-incendie tous les 10 à 15 ans", a déclaré Dimitris Stathopoulos, président de la fédération des pompiers grecs, appelant à 4 000 nouvelles embauches pour faire face à la charge de travail croissante.

"Maintenant, il y a un méga-incendie tous les trois ans".

Les groupes environnementaux comme le Fonds mondial pour la nature (WWF) affirment qu'il faut consacrer plus d'argent à la prévention des incendies plutôt qu'à leur extinction.

Dans un récent rapport, il a constaté que la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France consacraient jusqu'à 80 % des fonds disponibles à l'extinction et seulement 20 % à la prévention.

Dans tout le sud de l'Europe, ceux qui vivent des terres englouties par les flammes prennent souvent les choses en main.

Dans la municipalité de Murça, au nord du Portugal, où un incendie a brûlé de manière incontrôlée cette semaine, Manuel Lopes, 67 ans, oléiculteur, déplore le manque de gestion des forêts.

Il dispose d'un réservoir d'eau plein à la maison pour éteindre les flammes si nécessaire, et dépense son propre argent pour nettoyer la végétation sèche qui pourrait constituer un risque d'incendie sur ses terres et celles de ses voisins.

"Les gens ont émigré, il y a peu de gens dans les villages et tout a été laissé en friche et maintenant il faut obliger les gens à nettoyer", a-t-il déclaré.

Les incendies risquent d'exacerber le problème des villages mourants d'Europe.

"Les incendies dépouillent les revenus de ceux qui vivent des forêts", a déclaré Vasilis Douras, l'ancien président de la fédération des apiculteurs de Grèce.

"Si vous voulez que les villages soient vivants, l'État doit trouver des moyens de garder les gens sur place jusqu'à ce que les forêts repoussent."

Alors que l'Europe n'a pas encore atteint sa pleine saison estivale, on prévoit des conditions météorologiques plus extrêmes.

"Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que nous n'assistons qu'à un aperçu de ce qui se passera dans quelques années", a déclaré Victor Resco de Dios, professeur d'ingénierie forestière à l'université espagnole de Lleida.

"Ce que nous considérons aujourd'hui comme anormal sera bientôt la nouvelle normalité".

(1 $ = 0,9849 euros)