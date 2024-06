ATHENES, 21 juin (Reuters) - La Grèce restait vendredi la proie de plusieurs feux de forêt attisés par des vents violents, une situation qui a contraint les autorités à évacuer plusieurs villages dans le Sud.

Des dizaines de pompiers et huit avions ont été déployés pour maîtriser les incendies dans les régions de l'Achaïe et de l'Élide, près de la ville de Kranidi, dans la péninsule du Péloponnèse.

Les habitants de plusieurs villages de ces régions ont été contraints d'évacuer.

Les feux de forêt sont fréquents dans ce pays méditerranéen, mais ils sont de nature plus dévastatrice depuis que les étés sont devenus plus chauds et plus secs, un phénomène que les scientifiques attribuent au changement climatique.

"La vitesse des vents dépasse souvent les 95 kilomètres par heure, ce qui gêne l'approche des avions", a déclaré Vasilis Vathrakogiannis, porte-parole des pompiers grecs, lors d'une conférence de presse télévisée.

"Tous les services de secours sont en état d'alerte aujourd'hui", a-t-il ajouté, alors qu'environ 45 feux de forêt se sont déclarés dans le pays en quelques heures. (Reportage Angeliki Koutantou; version française Pauline Foret, édité par Sophie Louet)