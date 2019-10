Fiat Chrysler et PSA en discussions en vue d'un rapprochement

D'après le Wall Street Journal, qui a fait état de telles discussions plus tôt dans la soirée, un mariage entre les deux constructeurs serait susceptible de créer un géant du secteur automobile d'une valeur de 50 milliards de dollars.

Cotées en Bourse outre-Atlantique, les actions Fiat Chrysler ont fortement réagi à ces informations, s'adjugeant plus de 7%.

Les deux constructeurs se sont refusés à tout commentaire.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a longtemps été en discussion avec Renault mais a annoncé en juin dernier le retrait de son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec le constructeur français, accusant le contexte politique en France d'avoir compromis un projet qui aurait donné naissance au troisième constructeur automobile mondial.

Un mariage entre Fiat Chrysler et Peugeot devrait toutefois rencontrer des obstacles. Les gouvernements français et chinois détiennent 12% du capital de PSA, tout comme la famille Peugeot.

De son côté, le président de Fiat Chrysler, John Elkann, et d’autres membres de la famille Agnelli contrôlent 29% de Fiat Chrysler par le biais d’Exor NV.

Depuis plusieurs années, le marché spécule sur les velléités de Fiat Chrysler en matière de fusion-acquisition et de recherche de partenaire. En 2015, son ancien patron Sergio Marchionne avait plaidé en faveur d'une consolidation de l'industrie automobile et avait pour ce faire tenté - en vain - d'intéresser General Motors Co à un accord.

Dans une note publiée mardi, Arndt Ellinghorst, analyste chez Evercore, une fusion Fiat Chrysler-Peugeot "devrait inciter à une attitude plus rationnelle de l'industrie en matière d’allocation de capital, et cette fusion a plus de sens qu’une éventuelle fusion FCA-Renault".

PSA et Fiat Chrysler avaient discuté d'un rapprochement plus tôt cette année, avant que le constructeur italo-américain ne propose une fusion avec Renault. À cette époque, Fiat Chrysler avait déclaré qu'un accord avec Renault offrait plus d'avantages qu'une combinaison avec Peugeot.

(Dominic Roshan K.L à Bangalore et Sarah White à Paris, Henri-Pierre André et Matthieu Protard pour le service français)