L'Indonésie organise une élection présidentielle le 14 février. Trois candidats sont en lice pour succéder au président sortant Joko Widodo, ou Jokowi, à la tête de la troisième plus grande démocratie du monde et de la nation à majorité musulmane la plus peuplée.

Voici des informations détaillées sur les candidats et leurs colistiers.

ANIES BASWEDAN

En tant que gouverneur de Jakarta de 2017 à 2022, un poste autrefois occupé par Jokowi et considéré comme un tremplin vers la présidence, Anies, 54 ans, a été félicité pour sa réponse au COVID-19, mais critiqué pour sa gestion des inondations récurrentes dans la capitale tentaculaire et congestionnée.

L'homme politique et ancien boursier Fulbright a gagné en popularité dans les sondages récents grâce à ses performances gagnantes dans les débats et à ses interactions informelles avec ses partisans sur les réseaux sociaux.

Il n'est pas membre d'un parti politique, mais il est soutenu par trois partis, dont un parti laïc de la coalition au pouvoir et le Parti de la justice prospère (PKS), un parti islamique conservateur.

Son ascension en 2017 a été controversée, car il a accepté le soutien de groupes islamistes purs et durs qui s'étaient mobilisés contre son adversaire et gouverneur de Jakarta de l'époque, Basuki Tjahaja Purnama - un chrétien d'origine chinoise - qui a ensuite été emprisonné pour insulte à l'islam. Anies, qui prône un islam modéré, a été accusé de ne pas faire grand-chose pour remédier aux divisions religieuses et communautaires croissantes, ce qu'il a réfuté.

Son colistier :

Muhaimin Iskandar - Plus connu sous le nom de Cak Imin, cet homme de 57 ans est à la tête du Parti de l'éveil national (PKB). Il est vice-président du Conseil représentatif du peuple depuis 2019 et ministre du travail de 2009 à 2014. Il est le neveu de feu Abdurrahman Wahid, ou Gus Dur, un ancien président et chef religieux très respecté. Il a des liens étroits avec le groupe musulman modéré Nahdlatul Ulama (NU), et devrait attirer des voix vers le ticket Anies à partir de sa base dans l'est de Java.

GANJAR PRANOWO

Le Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), au pouvoir, a placé ses espoirs en Ganjar, un ancien gouverneur du centre de Java, l'une des provinces les plus peuplées du pays.

À l'instar de Jokowi, qui a des origines modestes, M. Ganjar, 55 ans, ancien législateur, a obtenu un soutien massif de la part des Indonésiens ordinaires en tant que dirigeant n'appartenant pas à l'élite politique et militaire. M. Ganjar espère que sa popularité sur les médias sociaux et auprès des jeunes électeurs lui apportera la victoire.

M. Ganjar était en tête de nombreux sondages d'opinion jusqu'à ce qu'il soutienne un appel visant à empêcher Israël de participer à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, pour laquelle l'Indonésie n'a pas été désignée comme pays organisateur.

Son colistier :

Mahfud MD - L'ancien ministre indonésien de la coordination des affaires de sécurité, très respecté, apporte l'intégrité au ticket de Ganjar et la possibilité d'obtenir des votes cruciaux de l'influente organisation islamique NU. Mahfud MD, de son vrai nom Mohammad Mahfud Mahmodin, est un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui a pris position contre la corruption, y compris au sein des agences de sécurité. Il s'est exprimé ouvertement sur des affaires de corruption policière très médiatisées et sur des tentatives de modification de la constitution visant à prolonger les mandats présidentiels.

PRABOWO SUBIANTO

Le ministre de la défense et ancien commandant des forces spéciales se présente pour la troisième fois à la présidence, après avoir perdu deux fois face à Jokowi en 2014 et 2019.

Les dernières enquêtes d'opinion montrent qu'il conserve une avance constante sur ses rivaux.

Prabowo, 72 ans, est issu d'une famille d'élite et jouit d'une grande popularité, malgré les allégations de violations des droits de l'homme liées à l'enlèvement de militants démocrates lors des troubles de la fin des années 1990. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Il est également un ancien gendre de l'homme fort Suharto.

Lors des élections précédentes, Prabowo a forgé des alliances avec des groupes islamiques conservateurs et des partis politiques critiqués pour avoir attisé les tensions communautaires et créé des fractures dans ce pays laïque et pluraliste. Après avoir perdu les élections de 2019, il a été nommé ministre de la défense par Jokowi, une décision qui, selon les analystes, a contribué à atténuer les divisions. Jokowi a tacitement soutenu Prabowo.

Prabowo préside le parti Great Indonesia Movement (Gerindra), qui l'a soutenu en tant que candidat à la présidence l'année dernière.

Son colistier :

Gibran Rakabuming Raka est le fils aîné du président sortant, qui occupe depuis 2020 le poste de maire de Surakarta, autrefois occupé par son père. Gibran, 36 ans, peut se présenter grâce à une modification controversée et de dernière minute des règles d'éligibilité en octobre par la Cour constitutionnelle, qui était présidée par son oncle.