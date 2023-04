Voici quelques informations sur le principal groupe paramilitaire du Soudan, les Forces de soutien rapide, qui ont déclaré samedi avoir pris le contrôle du palais présidentiel et de l'aéroport international du pays dans le cadre d'une apparente tentative de coup d'État. Il a accusé l'armée d'avoir attaqué en premier ; l'armée a déclaré qu'elle ripostait.

* La RSF est commandée par le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui occupe actuellement le poste de chef adjoint du Conseil souverain au pouvoir au Soudan et qui est communément connu sous le nom de Hemedti. Les analystes estiment que la force compte environ 100 000 hommes, avec des bases et des déploiements dans tout le pays.... ?

* Elle est issue des milices janjawids qui ont participé à un conflit dans les années 2000 dans la région du Darfour, où elles ont été utilisées par le gouvernement du président Omar al-Bashir, longtemps au pouvoir, pour aider l'armée à réprimer une rébellion. On estime à 2,5 millions le nombre de personnes déplacées et à 300 000 le nombre de morts dans ce conflit. Les procureurs de la Cour pénale internationale ont accusé des représentants du gouvernement et des commandants janjawids de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour.

* En temps utile, les forces se sont développées et ont été utilisées comme gardes-frontières, notamment pour réprimer les migrations irrégulières. Parallèlement, les intérêts commerciaux de Hemedti se sont développés avec l'aide de Bashir, et sa famille a augmenté ses avoirs dans les mines d'or, le bétail et les infrastructures.

* À partir de 2015, la RSF, ainsi que l'armée soudanaise, ont commencé à envoyer des troupes pour combattre dans la guerre au Yémen aux côtés des troupes saoudiennes et émiraties, ce qui a permis à Hemedti de forger des liens avec les puissances du Golfe.

* En 2017, une loi légitimant le RSF en tant que force de sécurité indépendante a été adoptée. Des sources militaires ont déclaré que les dirigeants de l'armée s'inquiétaient depuis longtemps du développement des forces de Hemedti.

* En avril 2019, le RSF a participé à un coup d'État militaire qui a évincé Bashir. Plus tard dans l'année, Hemedti a signé un accord de partage du pouvoir qui a fait de lui l'adjoint d'un conseil dirigeant dirigé par le général de l'armée Abdel Fattah al-Burhan.

* Avant la signature de l'accord en 2019, des militants ont accusé les forces de sécurité de participer à l'assassinat de dizaines de manifestants pro-démocratie. Des groupes de défense des droits ont également accusé les soldats du FSR de violences tribales. Hemedti a levé l'immunité de certains d'entre eux, ce qui a permis de les poursuivre en justice. L'année dernière, il a présenté ses excuses pour les crimes commis par l'État contre le peuple soudanais, sans donner plus de détails.

* Le RSF a participé à un coup d'État en octobre 2021 qui a interrompu la transition vers les élections. Hemedti a depuis déclaré qu'il regrettait le coup d'État et qu'il approuvait un nouvel accord visant à rétablir un gouvernement civil à part entière.

* L'armée soudanaise et les groupes pro-démocratiques ont demandé l'intégration de la RSF dans les forces armées régulières.

Les négociations à ce sujet ont été une source de tension qui a retardé la signature finale d'un accord, initialement prévue pour le 1er avril, en vue d'un nouveau gouvernement et d'une transition vers des élections.