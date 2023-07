Fiche sectorielle - Biens de consommation Maîtriser la perte de valeur dans l'hygiène-beauté

En France, à partir de mars 2024, les remises dans la grande distribution sur les produits de l'hygiène-beauté devront être plafonnées à 34%.



Inverser le rapport de force

La loi Descrozaille, récemment adoptée, plafonne les remises que les distributeurs peuvent pratiquer sur les produits d'entretien, d'hygiène et de beauté. Or les trois quarts de ces produits affichent actuellement des remises supérieures : de 52% en moyenne sur les brosses à dents ou 50 % sur les liquides-vaisselle par exemple. L'objectif de cette loi est clairement de protéger les industriels au motif que ce sont essentiellement les fournisseurs qui financent les promotions, en rognant sur leurs marges, et non les distributeurs. La mesure vise donc à limiter la perte continuelle de valeur du secteur ces dernières années. D'après le cabinet Circana (ex-IRI), le prix des produits d'hygiène et de beauté a baissé de 13,4 % entre 2007 et 2022. Pour les distributeurs, cette loi fait peser un risque sur les 232 millions d'euros de chiffre d'affaires (105 millions d'euros pour l'hygiène-beauté et 125 millions d'euros pour l'entretien). Toutefois cette disposition pourrait aussi favoriser les marques de distributeurs (MDD).

Le boom de la dermocosmétique

Les ventes mondiales de ces produits, qui allient beauté et soins, viennent de franchir la barre des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils représentent déjà plus de 8 % du marché mondial de la beauté. Dans certains pays cette proportion atteint même plus de 15 % du marché. Un ensemble de facteurs, parmi lesquels la pollution urbaine, le réchauffement climatique qui amoindrit la barrière anti UV, le vieillissement de la population, ou l'importance donnée à l'image sur les réseaux sociaux portent la demande. Le géant de la cosmétique L'Oréal domine ce marché notamment avec sa marque La Roche-Posay, qui constitue la première marque mondiale de dermocosmétique. Il est concurrencé par l'allemand Beiersdorf, avec sa marque Eurecin, Johnson & Johnson (et sa marque Neutrogena), ou encore un laboratoire comme Pierre Fabre avec sa marque Avène.