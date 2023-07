Fiche sectorielle - Constructeurs informatiques Les ventes d'ordinateurs, toujours en déclin, pénalisent le secteur informatique

Au premier trimestre 2023, les ventes mondiales d'ordinateurs (en volumes) ont poursuivi leur déclin, Apple enregistrant la chute de ses ventes la plus forte. La firme à la pomme a entamé une large diversification qui rend cette chute des ventes moins problématique.



Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.

Une chute des ventes d'Apple à relativiser

Les ventes de MacBook ne sont plus aussi importantes pour la société que les iPhone, qui constituent la moitié de son chiffre d'affaires. La diversification dans les services (l'App Store et les applications comme Music ou Health) et les contenus (avec Apple TV+) représentent également de bons relais de croissance. Autre diversification sur le marché des casques de réalité virtuelle et augmentée : le casque Vision Pro sera disponible à partir de l'an prochain aux Etats-Unis. Ces appareils d'immersion complète ou partielle dans un univers numérique peinent à séduire mais l'irruption tant attendue d'Apple pourrait changer la donne.

D'autre part le marché des PC devrait rebondir en 2024, selon les cabinets Canalys et IDC, qui misent sur une reprise économique et la nécessité de mettre à jour certains équipements. Apple parie sur de nouveaux modèles, dont un nouvel iMac, pour stimuler la demande.