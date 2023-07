Fiche sectorielle - Jeux vidéo La consolidation du secteur des jeux vidéo se poursuit

Le marché du jeu vidéo a affiché un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en France l'an passé, contre 5,6 milliards en 2021. " FIFA ", " Call of Duty " et " Pokémon " ont dominé les ventes.



Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.

Grandes ambitions de l'Arabie Saoudite

Savvy Games Group a réalisé sa principale acquisition en reprenant pour près de 5 milliards de dollars l'éditeur de jeux vidéo mobiles Scopely (et ses titres " Star Trek Fleet Command ", " Marvel Strike Force ", " Scrabble GO "). La société saoudienne souhaite investir près de 40 milliards de dollars dans le secteur dans le cadre de la stratégie visant à faire de l'Arabie saoudite un géant mondial des jeux vidéo et de l'e-sport d'ici à 2030. Sur un marché du jeu vidéo en pleine phase de consolidation, Savvy Games Group a déjà acquis l'an passé ESL Gaming, dans les tournois d'e-sport, et FaceIt, une plateforme de matchs en ligne. La société a aussi racheté le développeur nippon SNK et multiplié les prises de participations minoritaires : chez Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, Capcom, Nexon, Nintendo ou encore le géant européen Embracer .