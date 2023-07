Fiche sectorielle - Pharmacie Composer avec les évolutions réglementaires

Les biotech sont soumises à un environnement de taux bien moins positif et à un contexte réglementaire qui se durcit, même aux Etats-Unis. Les traitements contre l'obésité constituent de solides relais de croissance et pourraient bien devenir la nouvelle catégorie " blockbuster " du secteur pharmaceutique.



Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.

Le juteux marché de l'obésité

D'après l'OMS un milliard de personnes souffriraient d'obésité à travers le monde. De nouveaux médicaments sur ordonnance apparaissent depuis deux ans. Le marché pourrait passer d'une valeur de 4 milliards de dollars en 2022 à 100 milliards de 2030. Son potentiel est donc immense. Le danois Novo Nordisk, qui est le leader des antidiabétiques avec près de 32% du marché mondial en valeur, bénéficie de solides positions sur le créneau grâce à l'effet coupe-faim de son médicament. Eli Lilly utilise également cet effet pour décliner son antidiabétique en médicaments anti-obésité. Porté par sa lutte contre le diabète et l'obésité, le groupe américain est devenu fin mai le leader pharmaceutique mondial en termes de capitalisation boursière. De nouveaux entrants comme Pfizer ont également des vues sur ce marché.